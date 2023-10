UE e EUA buscam rapidamente acordo provisório sobre aço para evitar retorno de tarifas da era Trump

Os líderes da União Europeia e dos Estados Unidos procuram anunciar um acordo provisório numa cimeira de 20 de Outubro sobre o comércio de aço e alumínio que evitaria a reposição de tarifas da era Trump sobre milhares de milhões de dólares de comércio transatlântico.

Altos funcionários da Casa Branca e da Comissão Europeia estão negociando um acordo político provisório que abrangeria as duas principais vertentes do chamado Acordo Global de Aço e Alumínio que a UE e os EUA têm negociado desde 2021: combater o excesso de capacidade não mercantil e as emissões de carbono, de acordo com pessoas familiarizadas com as negociações.

O acordo – que ficaria aquém de um acordo juridicamente vinculativo – procura resolver uma disputa que começou quando o Presidente Donald Trump impôs tarifas sobre as importações de metais provenientes da Europa, citando riscos para a segurança nacional. A não obtenção de um acordo até 31 de outubro significaria que as taxas sobre 10 mil milhões de dólares de exportações entre a UE e os EUA voltariam automaticamente a vigorar no início de 2024.

Os aliados transatlânticos procuram um acordo político porque não acham que há tempo suficiente para chegar a um acordo formal dentro do prazo e permanecem distantes em alguns aspectos-chave da questão, como a compatibilidade com as regras do comércio internacional.

Como parte de um possível acordo, a UE e os EUA teriam como objetivo coordenar a forma como medem e combatem o excesso de capacidade, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato. O acordo contemplaria novas tarifas sobre o aço destinadas a práticas não mercantis de países como a China, informou a Bloomberg anteriormente.

Os EUA impuseram uma tarifa de 25% às importações de aço desde 2018 e a UE aplica aproximadamente o mesmo nível de direitos a uma série de importações de aço ao abrigo das suas próprias medidas de salvaguarda. Esse nível de tarifa funcionaria como um ponto de referência que pode então ser ajustado caso a caso.

As negociações sobre como lidar com o aço sujo têm sido mais difíceis, mas a UE e os EUA esperam comprometer-se politicamente a trabalhar juntos para adotar medidas nos próximos anos, disse uma das pessoas. A UE conseguiria isso através da implementação do seu mecanismo de ajustamento fronteiriço de carbono, enquanto os EUA poderiam adoptar os seus próprios direitos ou restrições comerciais sobre o aço sujo.

O acordo preliminar sobre aço e alumínio globais sustentáveis será anunciado como um dos principais resultados da primeira cimeira transatlântica em dois anos entre o Presidente Joe Biden e a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen .

A cimeira dos líderes pretende retratar a unidade entre os parceiros comerciais de longa data, à medida que ambos se preparam para intensificar o seu apoio à Ucrânia contra a invasão da Rússia, face ao crescente cepticismo interno. Procuram também alinhar políticas para fazer face à crescente influência da China no comércio e na tecnologia.

A China estará na mira do novo acordo porque foi acusada de dumping de aço. A China é responsável por mais de metade da produção mundial de aço bruto, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. A desvalorização do yuan reforçou a atractividade das exportações chinesas de aço, colocando os volumes no caminho para os níveis mais elevados desde 2016.

Os enviados da UE deram luz verde na quarta-feira para finalizar o acordo de aço e alumínio com os EUA, disseram as pessoas. A Alemanha e a França, no entanto, exigiram mais clareza da Comissão Europeia sobre o que o acordo final incluiria, dada a importância económica desta questão e as suas ramificações geopolíticas.

A União Europeia e os Estados Unidos também estão a finalizar um acordo crítico sobre matérias-primas, que deverá ser anunciado na cimeira, que permitiria às empresas sediadas na UE beneficiar de alguns dos subsídios dos EUA para a produção de baterias para veículos eléctricos.