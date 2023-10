UE afirma que falta de clareza dos EUA sobre tarifas afundou anúncio de um acordo comercial na Cimeira UE-EUA

A recusa dos Estados Unidos em esclarecer quando removeriam as medidas comerciais punitivas contra a União Europeia é uma das principais razões pelas quais os aliados transatlânticos não conseguiram chegar a um acordo sobre o comércio de aço na Cimeira de sexta-feira que teria resolvido uma disputa da era Trump.

Valdis Dombrovskis , vice-presidente executivo da Comissão Europeia, disse que os EUA concordaram anteriormente em trabalhar para remover as chamadas tarifas da Seção 232, que atingiram mais de US$ 6 bilhões nas exportações de aço e alumínio da UE em 2018, bem como as quotas tarifárias que foram introduzidas mais tarde como parte de uma trégua temporária.

“O principal obstáculo foi a falta de clareza por parte dos EUA sobre um cronograma claro e como as 232 quotas tarifárias seriam removidas”, disse Dombrovskis após a Cimeira de Washington. “Infelizmente, não temos visto um forte compromisso e envolvimento por parte dos EUA para garantir que essas tarifas sejam removidas”, disse ele.

O presidente dos EUA, Joe Biden , a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen , e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel , pretendiam anunciar um acordo sobre o chamado Acordo Global sobre Aço e Alumínio Sustentáveis, ou GSA, na reunião. Se não for alcançado um acordo até ao final do ano, as tarifas poderão gerar um retorno sobre milhares de milhões de dólares de exportações entre a UE e os EUA.

Os negociadores não conseguiram superar as diferenças sobre se os EUA forneceriam um caminho claro para remover as tarifas e as quotas tarifárias. A UE tem pressionado para arquivar as medidas, enquanto os EUA querem manter a opção de utilizá-las no futuro para garantir que o bloco implemente adequadamente qualquer acordo.

Outras questões não resolvidas incluem a compatibilidade dos acordos com as regras comerciais internacionais, especialmente no contexto de preocupações de que parece ser uma forma de a UE e Washington se unirem contra Pequim, bem como o âmbito dos acordos e que mercados, além da China, serão atingidos. “Estamos numa situação assimétrica e o nosso objectivo é resolver esta assimetria e é por isso que insistimos na clareza sobre quando e como essas quotas tarifárias serão removidas”, disse ele. “Há uma vontade de ambos os lados de continuar a trabalhar intensamente nesses temas e, eventualmente, resolvê-los.”

Uma autoridade dos EUA disse que os preparativos para a cimeira foram consumidos pelo conflito em Israel e que esse foi o foco principal da reunião. O responsável disse que a intenção seria prolongar as tarifas no final do ano se fosse necessário mais tempo.