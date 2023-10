Kremlin diz que EUA não podem construir “nova ordem mundial” de que Biden falou

O Kremlin disse nesta segunda-feira que concorda com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a necessidade de construir uma “nova ordem mundial”, mas que discorda que os EUA sejam capazes de construí-la.

Em uma ligação com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os EUA estavam falando sobre uma ordem mundial “centrada nos americanos” que não existiria no futuro.

A troca foi emblemática de uma disputa, que tem como pano de fundo as guerras da Ucrânia e de Gaza, em que a Rússia está tentando persuadir os países em desenvolvimento a se juntarem a ela na construção de um novo mundo livre da “hegemonia” dos EUA.

Em um discurso na sexta-feira, Biden disse que a ordem que funcionou bem por 50 anos após a Segunda Guerra Mundial tinha “meio que perdido o fôlego” e uma nova ordem é necessária. Ele declarou que os norte-americanos têm “uma oportunidade de fazer coisas, se formos ousados o suficiente e tivermos confiança suficiente em nós mesmos, para unir o mundo de uma forma que nunca foi”.

Peskov disse que Moscou estava em raro acordo com Biden sobre a necessidade de uma nova ordem que, em suas palavras, seria “livre da concentração de todos os mecanismos de governança mundial nas mãos de um único Estado”.

Mas ele disse que a Rússia discorda de Biden sobre a capacidade dos Estados Unidos de construir tal sistema.

“Nessa parte, discordamos porque os Estados Unidos… não importa de que ordem mundial eles falem, eles se referem a uma ordem mundial centrada nos americanos, ou seja, um mundo que gira em torno dos Estados Unidos. Isso não será mais assim.”