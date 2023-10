FMI afirma que França terá dificuldades para atingir meta de défice orçamental

A França terá dificuldade em cumprir a meta de reduzir o seu défice para 2,7% em 2027, de acordo com o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional .

A meta “será um pouco difícil de alcançar” sob as atuais políticas do governo, disse Pierre-Olivier Gourinchas . “Mais esforço é necessário.”

O governo do presidente Emmanuel Macron planeia reduzir os gastos nos próximos anos, mas não se prevê que o défice orçamental caia abaixo do limite da União Europeia de 3% do produto interno bruto até 2027.

As regras da UE foram suspensas durante a pandemia de Covid-19, e novamente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, dando aos governos mais margem de manobra para gastar até ao final de 2023.

Em França, “o caminho orçamental que o governo está a planear está a ir na direção certa”, disse Gourinchas. “Talvez esteja se movendo um pouco devagar demais.”

O economista do FMI apelou a reformas adicionais para estimular o crescimento do país e disse que é muito cedo para os principais bancos centrais começarem a reduzir as taxas de juro porque a inflação ainda está longe das metas. Disse que a situação financeira da França não é preocupante, dado que tem margem de manobra no seu orçamento.

O Ministro das Finanças, Bruno Le Maire, espera que o défice do próximo ano seja de 4,4%, uma vez que procura poupanças de 16 mil milhões de euros no orçamento, que o governo está a trabalhar para obter aprovação dos legisladores .

A França evitou qualquer alteração de classificação ou perspectiva por parte do Moody’s Investors Service na sexta-feira, o que levou Le Maire a publicar no X que a manutenção da classificação soberana do país “fortalece a nossa vontade de reduzir a dívida e a minha determinação em restaurar as finanças públicas”.

A Fitch Ratings deverá revisar a classificação da França em 27 de outubro, enquanto a S&P Global Ratings, que tem uma perspectiva negativa para o país, também está se aproximando.