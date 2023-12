Reino Unido introduzirá taxa climática sobre importações de aço a partir de 2027

O Reino Unido introduzirá um imposto fronteiriço sobre o carbono a partir de 2027 para as importações de bens com emissões intensivas de países considerados como tendo regimes climáticos mais fracos, na sequência de um movimento semelhante da União Europeia.

As importações de ferro, aço, alumínio, cerâmica e cimento estariam sujeitas à nova taxa, informou o Tesouro em comunicado na segunda-feira. O imposto aplicado dependeria da quantidade de carbono emitida na produção do bem importado e da diferença entre o preço do carbono no Reino Unido e o país de origem.

“Essa taxa garantirá que os produtos estrangeiros com uso intensivo de carbono — como o aço e a cerâmica — enfrentem um preço de carbono comparável aos produzidos no Reino Unido, para que nossos esforços de descarbonização se traduzam em reduções nas emissões globais”, disse o Chanceler do Tesouro Jeremy Hunt no comunicado. “Isso deve dar à indústria do Reino Unido a confiança necessária para investir na descarbonização à medida que o mundo faz a transição para emissões líquidas zero.”

O objetivo da política é garantir que as empresas forçadas a cumprir leis climáticas rigorosas na Grã-Bretanha não enfrentem a concorrência desleal de produtores em regiões com custos mais baixos. A medida pode ajudar a limitar a exposição do Reino Unido ao imposto fronteiriço de carbono recentemente anunciado da UE ao vender os seus produtos no continente depois dos preços na Grã-Bretanha terem caído drasticamente.

As licenças de carbono do Reino Unido caíram 54% este ano e são negociadas a 34 libras (39,50 euros) por tonelada, perto de um mínimo histórico, enquanto o preço equivalente europeu é de 66,90 euros por tonelada, mostram dados do ICE.

O Reino Unido está a prestar consultoria sobre um novo Mecanismo de Ajustamento da Oferta – que remove licenças do mercado todos os anos. O governo também está à procura de opiniões do mercado sobre como ajustar o número de licenças gratuitas distribuídas assim que a taxa fronteiriça sobre o carbono entrar em vigor e expandir o sistema de comércio de emissões para outros sectores.

Os documentos de consulta não chegam a propor a ligação do sistema do Reino Unido ao da União Europeia para tentar colmatar a disparidade de preços que surgiu. O fraco e volátil preço do carbono no Reino Unido ameaça minar o investimento em energia limpa e custar ao tesouro milhares de milhões em receitas perdidas, de acordo com o grupo de lobby da indústria EnergyUK.

O Tesouro disse que a concepção do seu imposto fronteiriço sobre o carbono estaria sujeita a novas consultas no próximo ano, incluindo a lista de produtos abrangidos.