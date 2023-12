AFRICA 360°

Bem-vindo ao África 360°, um boletim informativo duas vezes por semana sobre a situação actual do continente em matéria de Integração Regional, Economia e Desenvolvimento — e para onde se dirige.

Fluxos de investimento direto estrangeiro da África do Sul abrandam no terceiro trimestre (CGTN África)



A África do Sul registou uma redução na entrada de investimento directo estrangeiro de 26 mil milhões de rands (1,40 mil milhões de dólares) no terceiro trimestre de 2023, face a 53,8 mil milhões de rands no segundo trimestre, mostraram dados do banco central na quinta-feira. O Banco Central da África do Sul afirmou no seu Boletim Trimestral que as entradas se deveram à concessão de empréstimos por entidades não residentes e ao aumento das suas participações em subsidiárias nacionais durante o período.

A África do Sul pretende estimular o crescimento económico com a revitalização portuária e ferroviária (Engineering News)



O governo da África do Sul e a comunidade empresarial estabeleceram o objectivo de aumentar a taxa de crescimento económico em até seis pontos percentuais, reparando os portos e a rede ferroviária de mercadorias em colapso do país. Eles prevêem que a repressão ao crime e à corrupção pode poupar até 300 mil milhões de rands (16 mil milhões de dólares) por ano, de acordo com uma apresentação de slides de uma reunião realizada no início deste mês, que foi vista pela Bloomberg e confirmada por representantes empresariais. O Tesouro Nacional da África do Sul prevê que o produto interno bruto crescerá 1% no próximo ano.

O Quénia pode aproveitar o sucesso do passado para tornar o crescimento mais inclusivo e acelerar a redução da pobreza (Banco Mundial)



No passado, o Quénia conseguiu traduzir o crescimento económico em melhores padrões de vida dos seus cidadãos. Apesar do progresso, o desafio futuro é garantir que os pobres e os vulneráveis beneficiem igualmente do progresso, abordando as disparidades acentuadas e persistentes entre os grupos espaciais e de rendimento. De acordo com um novo relatório do Banco Mundial intitulado Kenya Poverty and Equity Assessment (KPEA) 2023 – From Poverty to Prosperity: Making Growth More Inclusive, que cobre o período entre 2005 e 2021, o progresso que o Quénia fez na redução da pobreza e na melhoria dos padrões de vida da população não foi partilhada igualmente. Como resultado, o crescimento económico não se traduziu suficientemente na saída de mais pessoas da pobreza e, nos últimos anos, a pobreza tornou-se menos sensível ao crescimento económico.

FMI e Banco Mundial anunciam US$ 4,5 bilhões em alívio da dívida para a Somália (FMI)



Os Conselhos Executivos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) do Banco Mundial aprovaram o Ponto de Conclusão da Iniciativa para os Países Pobres Altamente Endividados (HIPC) para a Somália, que proporciona poupanças totais do serviço da dívida para o país de 4,5 mil milhões de dólares. Após o Ponto de Culminação PPME, a dívida externa da Somália caiu de 64 por cento do PIB em 2018 para menos de 6 por cento do PIB no final de 2023. Este alívio da dívida facilitará o acesso a recursos financeiros adicionais críticos que ajudarão a Somália a fortalecer a sua economia, reduzir a pobreza, e promover a criação de empregos.

Quadro Regional de Promoção Comercial Validado (COMESA)



Representantes das Agências de Promoção Comercial, Câmaras de Comércio, sector privado e Ministérios do Comércio e Indústria validaram a Estratégia Regional de Promoção Comercial da COMESA. Isto ocorreu durante um workshop de dois dias realizado em Bujumbura, Burundi, de 11 a 12 de dezembro de 2023, para revisar e alterar o projeto de conteúdo da estratégia. Esta é a primeira vez que a COMESA desenvolve uma Estratégia Regional de Promoção Comercial.

África precisa de comércio justo para uma transição energética justa, afirma o chefe do Banco Africano de Desenvolvimento no Fórum de Doha (BAD)



O Presidente do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, Dr. Akinwumi Adesina, reiterou o seu alerta de que a introdução de um imposto fronteiriço sobre o carbono pela União Europeia poderia levar África a voltar a exportar matérias-primas e minar os seus ganhos de industrialização. A União Europeia lançou recentemente a fase inicial de um imposto sobre o carbono em toda a Europa sobre bens importados como parte das suas medidas de redução das alterações climáticas. Adesina disse que isto poderia penalizar os países africanos.

UNCTAD lança Manual de Estatística 2023 (UNCTAD)



A UNCTAD publicou a 14 de dezembro o seu Manual de Estatísticas 2023 – a referência global para tendências de comércio e desenvolvimento publicada todos os anos. Fornece estatísticas oficiais sobre como a economia global evoluiu em todas as regiões, países e setores.

Algumas das principais tendências para 2022 e 2023 destacadas no relatório são:

• O comércio de bens cai: Após uma forte recuperação da COVID-19 em 2021, as exportações de bens aumentaram 11,4% em 2022, atingindo 29 biliões de dólares. Mas as estatísticas comerciais mostram uma diminuição de 4,6% no sector no primeiro semestre de 2023, e a UNCTAD prevê agora um declínio anual contínuo para o terceiro e quarto trimestres.

• O comércio de serviços continua a aumentar: O comércio de serviços recuperou 14,8% em 2022, ultrapassando os níveis anteriores à pandemia. O comércio de serviços cresceu mais nos países em desenvolvimento, que em 2022 atingiram a sua maior quota de mercado global até à data, de 30%. Globalmente, a UNCTAD prevê um crescimento de cerca de 7% para o sector em 2023.

• Aumento das exportações de matérias-primas: Todos os principais grupos de matérias-primas registaram aumentos comerciais significativos em 2022. As exportações de combustíveis cresceram quase 62% devido aos preços mais elevados. As exportações de alimentos cresceram 10%.

• Aumenta o comércio Sul-Sul: O valor do comércio entre os países em desenvolvimento cresceu 13%. Mas as economias em desenvolvimento ainda comercializam mais com as economias desenvolvidas (8,9 biliões de dólares) do que entre si (6,1 biliões de dólares).

• A composição do comércio difere entre regiões: as exportações de África são principalmente bens primários (79% em 2022), enquanto a Ásia e a Oceânia exportam principalmente produtos manufaturados (72% em 2022).

Costa do Marfim: Estratégia de Redução da Pobreza e Crescimento (FMI)



A implementação dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PDN) 2012-2015 e 2016-2020 permitiu ao país obter progressos significativos e consolidar o crescimento económico, apesar de um contexto global marcado por tensões comerciais, queda dos preços das commodities e pela pandemia da COVID-19. Graças à implementação de reformas estruturais de grande alcance, a taxa de crescimento económico foi, em média, de cerca de 8% durante o período 2012-2019, tornando a economia da Costa do Marfim uma das mais dinâmicas de África e do mundo. O rendimento per capita também duplicou durante este período, atingindo 2.287 USD em 2020, um dos mais elevados da África Ocidental.

Nigéria: Virando a esquina, é hora de passar das reformas aos resultados (Banco Mundial)



Segundo o Banco Mundial, o Governo da Nigéria evitou um abismo fiscal ao implementar reformas ousadas, incluindo o fim do subsídio à gasolina e a mudança para uma taxa de câmbio (FX) unificada e que reflecte o mercado. Estas reformas essenciais implicam ajustamentos dolorosos. Eles levaram a um aumento dos preços de retalho da gasolina em média de 163%. A naira depreciou-se em relação ao dólar americano em aproximadamente 41% no mercado oficial e em cerca de 30% no mercado paralelo. Para colher os benefícios das reformas ousadas e dos difíceis mas necessários ajustamentos económicos actualmente em curso, é essencial sustentar e implementar plenamente as reformas e tomar medidas complementares.

Banco Africano de Desenvolvimento aprova financiamento de 696,41 milhões de dólares para o Burundi e a Tanzânia para construir 650 quilómetros de infra-estruturas ferroviárias para desenvolver a rede do Corredor Central (BAD)



O Conselho de Administração do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento aprovou várias estruturas de financiamento avaliadas em 696,41 milhões de dólares para o Burundi e a Tanzânia iniciarem a Fase II do Projecto Conjunto Tanzânia-Burundi-RD Congo da Ferrovia de Bitola Padrão (SGR). O financiamento do Grupo do Banco destina-se à construção de 651 quilómetros na linha ferroviária Tanzânia-Burundi.

África deve impulsionar a mobilização de receitas internas para o desenvolvimento sustentável (UNECA)



Os países africanos precisam de gerir eficazmente os seus recursos para impulsionar a mobilização de receitas internas para o desenvolvimento sustentável, ouviu uma reunião regional sobre a governação das despesas fiscais em África. Abrindo um workshop de um dia sobre questões de governação das despesas fiscais em África, o Director da Divisão de Macroeconomia e Governação da Comissão Económica para África (CEA), Adam Elhiraika , observou que África enfrentava um enorme défice de financiamento que restringiu a sua capacidade de alcançar o Desenvolvimento Sustentável. Objectivos de Desenvolvimento (ODS) e Agenda 2063. Além disso, o continente lutava contra níveis elevados de dívida, alguns estimados em 64 por cento do PIB. Portanto, é imperativo que os países africanos angariem financiamento interno se quiserem cumprir os ODS e alcançar a Agenda 2063.

BAD quer esforços intensificados para conter o fluxo financeiro ilícito em África ( Businessday NG)



Na batalha em curso para salvaguardar os sistemas financeiros de África, os especialistas fazem soar o alarme para o aumento de medidas para combater os fluxos financeiros ilícitos. O continente enfrenta um desafio significativo ao lidar com o impacto negativo dos fundos desviados através da corrupção e de outras actividades ilícitas. Reconhecendo a urgência da situação, os especialistas defendem esforços redobrados e intervenções estratégicas para conter o fluxo de finanças ilícitas, com o objectivo de fortalecer a estabilidade económica de África e promover o desenvolvimento sustentável.

O comércio da África do Sul com a China cresce mais de 35 vezes (The Citizen)



De 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 30,5 mil milhões de rands) para quase 57 mil milhões de dólares é como o volume do comércio bilateral entre a China e a África do Sul cresceu – 25 anos após o estabelecimento de laços diplomáticos. A China e a África do Sul celebraram os anos de relações diplomáticas com o tema “avançar juntos: para a era dourada das relações China-África do Sul”.

Os 10 principais portos de África na corrida por uma maior participação no comércio global (The Independent Uganda)



A abertura do porto marítimo de águas profundas de milhares de milhões de dólares da Nigéria, em Lekki, no início de 2023, juntamente com outros projectos em curso e futuros em todo o continente, reflecte uma corrida cada vez mais competitiva pelos principais espaços de embarque em África. Actualmente, estão em curso uma série de outros grandes investimentos multimilionários destinados a melhorar as infra-estruturas existentes ou a construir novos portos em países como a África do Sul, Marrocos, Argélia, Angola, Egipto e Senegal.

Segundo a União Africana, mais de 90% das importações e exportações de África são transportadas por via marítima, tornando o continente uma porta estratégica para o comércio global. Os dados da UNCTAD mostram que África representa 2,5% das exportações e 3% das importações no comércio mundial de mercadorias em valor até 2020. Espera-se que uma “corrida aos portos de África” que começou na década de 1990 reforce significativamente o comércio marítimo do continente.