Morgan Stanley pretende reduzir exposição financeira ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita

O Morgan Stanley está tentando se desfazer de um empréstimo de US$ 350 milhões que fez ao Fundo de Investimento Público ( PIF – Public Investment Fund) da Arábia Saudita.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita funciona como uma empresa de investimentos. A Companhia se concentra em investimentos em saúde, tecnologia, imobiliário, infraestrutura, serviços ao consumidor, transporte e outros setores estratégicos. A PIF atende clientes em todo o mundo.

De acordo com a Bloomberg, o banco de Wall Street está sondando o interesse de potenciais compradores pela dívida emitida para Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita de acordo com uma nota que detalha várias vendas de empréstimos vistas pela Bloomberg News.

Não é divulgado qual preço estaria disposto a aceitar ou o motivo da venda. O Morgan Stanley tem vindo a eliminar recentemente algumas das suas exposições a empréstimos empresariais, reflectindo uma tendência entre os bancos de reduzir activos intensivos em capital à medida que as taxas de juro subiram.

A venda está vinculada a um empréstimo que o PIF levantou por meio de 25 bancos, incluindo o Morgan Stanley em 2022, que quebrou o recorde de maior investimento para fins corporativos gerais com um mutuário do Médio Oriente. Os bancos normalmente precisam do consentimento do mutuário para vender a dívida.

A emissão de dívida refinanciou um empréstimo de 11 mil milhões de dólares e aumentou o empréstimo do PIF para 17 mil milhões de dólares com vencimento em novembro de 2029.

O PIF tornou-se um investidor global ao longo dos últimos anos e pretende aumentar os seus ativos de 700 mil milhões de dólares para cerca de 1 trilhão de dólares até 2025 para ajudar a economia saudita a diversificar-se, afastando-se do petróleo. O fundo é financiado através de uma combinação de empréstimos, transferências de dinheiro e ativos do governo e lucros retidos dos seus investimentos.

Recentemente, as receitas fiscais da Arábia Saudita têm estado sob pressão devido à queda dos preços do petróleo, o que poderá tornar o Fundo de Investimento Público menos atraente para potenciais investidores.