Presidente da República solidariza-se com o povo congolês

Numa mensagem endereçada ao seu homólogo congolês, Denis Sassou Nguesso, a que a ANGOP teve acesso, João Lourenço manifesta solidariedade face a trágica ocorrência que vitimou um número significativo de jovens em Brazzaville durante uma acção de recrutamento do exército congolês.

“Partilho, através de Vossa Excelência, a dor dos familiares dos malogrados, aos quais endereço, em nome do Executivo e no meu próprio, as nossas mais sentidas condolências”, lê-se na mensagem.

A tragédia ocorreu durante uma debandada no Stade Michel d’Ornano, em Brazzaville, onde seria realizado o recrutamento para as Forças Armadas do Congo.

Dados das autoridades congolesas dão conta da morte de cerca de 37 jovens. VM