Moçambique: “preocupante a forma como o Governo está a lidar com a insurgência”, diz investigador

Os ataques terroristas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, estão a causar uma nova onda de deslocados. Para o analista Tomas Queface, “é preocupante a forma como o Governo e as Forças de Defesa estão a lidar com os ataques”.

Na análise de Queface, os insurgentes têm olhado para as forças moçambicanas como as mais frágeis do conflito, atacando frequentemente e obrigando-as a abandonar certas posições, como o caso de Mucojo, no início deste ano.

A partir daquele ponto, os grupos de insurgentes avançaram de forma “dramática” para sul, atravessando o distrito de Quissanga e espalhando-se pelos distritos de Metuge, Ancuabe, Mecufi, Chiúre e, tiveram poucas respostas por parte das Forças de Defesa.

Por Sérgio Nhambi