O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, discutiram a guerra na Ucrânia em reunião na quinta-feira, disse a chancelaria russa em um comunicado.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a posição do Brasil em favor da resolução do conflito (na Ucrânia), abordando as preocupações legítimas de segurança de todas as partes, enfatizando a futilidade de iniciativas unilaterais e ultimatos”, disse o ministério.