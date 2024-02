Estados Unidos alertam para novo pacote de sanções “esmagadoras” contra a Rússia

O Departamento do Tesouro dos EUA salienta que mais de 500 alvos na Rússia vão ser sujeitos a sanções, e que “é importante recordar que não é apenas o governo dos EUA que está a tomar estas medidas”.

O novo pacote de sanções contra a Rússia será “esmagador” e terá “centenas de sanções”, alertam os responsáveis norte-americanos. Na quinta-feira, o governo dos Estados Unidos deu mais alguns pormenores sobre o pacote anunciado no início da semana, que deverá ser oficialmente revelado esta sexta-feira.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, encontrou-se com Yulia e Daria, viúva e filha de Alexei Navalny, respetivamente. Biden voltou a referir que Vladimir Putin é responsável pela morte do opositor do Kremlin, e que parte das sanções se aplicam diretamente ao presidente russo.

Victoria Nuland, subsecretária de Estado para os Assuntos Políticos, explicou que, até ao momento, apenas uma parte das “centenas e centenas” será dirigida a “pessoas diretamente envolvidas na morte de Navalny”, estando a maioria das sanções relacionadas com o segundo aniversário da guerra na Ucrânia.

