PGR garante que processo contra Manuel Vicente continua em curso

O processo de acusação contra o antigo Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, continua em curso, reafirmou esta sexta-feira, no Luena, província do Moxico, o procurador-geral da República, Helder Pitta Groz.

Falando à imprensa, na capital do Moxico, onde trabalha durante 24 horas, o magistrado disse que o processo está em andamento e aguarda-se pela sua conclusão.

Quanto ao caso da empresária Isabel dos Santos, Hélder Pitta Groz informou que a PGR continua a aguardar pelas cartas rogatórias acusatórias enviadas às autoridades de direitos dos Emirados Árabes Unidos, onde se encontra actualmente a filha do antigo e falecido Presidente José Eduardo dos Santos.

Acrescentou que a Procuradoria Geral da República fez a acusação e enviou, igualmente, carta rogatória para Portugal onde se encontram outras pessoas arroladas no processo.

“Porquanto, aguardamos o formalismo do evento, para depois da resposta exacta ser introduzida em tribunal no país”, disse, no final da reunião anual de balanço das actividades desenvolvidas pela PGR na região leste do país, que engloba as províncias do Moxico, da Lunda-Norte e Lunda-Sul.

Pesa sobre Isabel dos Santos três processos-crime relacionados com a gestão enquanto presidente do Conselho de Administração da petrolífera angolana Sonangol.

O primeiro processo consiste numa providência cautelar de arresto decretada em 23 de Dezembro de 2019 pelo Tribunal Provincial de Luanda, o segundo está relacionado com a Sonangol e o terceiro é, também, uma providência cautelar cível.