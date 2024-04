Moçambique: possível saída da SAMIM, de Cabo Delgado, inquieta sociedade civil

As organizações da sociedade civil estão preocupadas com o anuncio da possivel retirada das tropas da Southern African Development Community Mission in Mozambique (SAMIM), que combate o terrorismo em Cabo Delgado, a partir de 15 de Julho deste ano. A situação está a tirar o sono à sociedade neste ponto do pais que teme pela escalada da violência.

As forças da SAMIM combatem os terroristas desde 2021 na província de Cabo Delgado e, o anúncio da sua retirada, avançado na reunião da dupla troika da SADC que decorreu há menos de duas semanas em Lusaka, na Zâmbia, preocupa as organizações da sociedade civil.

“Se nós pedimos socorro aos vizinhos significa que alguma coisa sempre nos faltou. Entao se eles se retiram , bom, deviam se retirar quando as coisas estivessem calmas mas agora as coisas ainda continuam, há avanços significativos dos ataques terroristas que agora ja chegam até aos distritos do sul da província.”

“Frederico João – Presidente do Fórum das ONGs de Cabo Delgado, teme pelo recrudescimento da violência armada na província.”

“Se com a SAMIM ainda no terreno temos essa situação, imagina quando se retirarem… então significa que vai ser mais um elemento que vai fazer falta.”

Situação que também inquieta os cidadãos nas ruas da capital província de Cabo Delgado.