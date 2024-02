Ministros das Finanças da UE pressionam por supervisão integrada do mercado de capitais

Os ministros das finanças da área do euro apelaram a uma supervisão mais integrada dos mercados de capitais em toda a União Europeia, com o objetivo de reforçar a partilha de riscos e reduzir a burocracia para empresas e investidores.

De acordo com um projeto de declaração visto pela Bloomberg, os ministros querem que a Comissão Europeia, o braço regulador da UE, apresente propostas de supervisão única para entidades que a desejem e tenham atividade transfronteiriça significativa. Isto seria feito pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados.

Outra opção é ter os chamados colégios de supervisão coordenados pela ESMA caso a caso, a fim de reduzir os custos de conformidade para as empresas. Uma terceira possibilidade seria a supervisão única de entidades de países terceiros e a autorização dos seus documentos.

As propostas do Eurogrupo, que estão a ser discutidas por todos os ministros das finanças da UE, fazem parte de uma lista de desejos para tentar fazer progressos na tão adiada união dos mercados de capitais durante a próxima legislatura de cinco anos da UE. O objetivo é proporcionar uma maior escolha de financiamento às empresas, bem como ajudar a pagar as transições ecológica e digital. Ao contrário dos EUA, a maior parte das necessidades de financiamento das empresas na UE é fornecida pelo sector bancário.

“A falta de um mercado profundo e funcional para o capital de risco na Europa – nomeadamente na fase de arranque e expansão das empresas, mas também para aquelas em fases de desenvolvimento mais maduras – continua a forçar muitas das empresas mais dinâmicas e empresas inovadoras procurem financiamento no estrangeiro”, afirma o projecto de relatório.

Os ministros também apelaram a uma maior convergência dos requisitos de cotação em toda a Europa para reduzir os custos e facilitar o acesso ao financiamento de capital.

Afirmaram que a comissão deveria analisar os obstáculos à consolidação da bolsa de valores e a uma melhor integração das infraestruturas de mercado, a fim de impulsionar centros de especialização, como as obrigações verdes.

Os ministros das finanças da UE deverão discutir o projeto de declaração numa reunião informal em Ghent, Bélgica, no dia 23 de fevereiro. As propostas deverão ser adotadas em março.