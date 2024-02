Mega refinaria Dangote da Nigéria prepara exportação dos primeiros produtos, tendo importado o petróleo dos Estados Unidos para refinação

A nova e gigante refinaria de petróleo do bilionário Aliko Dangote , considerada crucial para afastar o maior produtor de petróleo de África do combustível importado, está a preparar-se para exportar as suas primeiras cargas.

A refinaria com capacidade total de processamento de 650 mil barris por dia, propriedade de Dangote, a pessoa mais rica de África, iniciou a produção em Janeiro.

A primeira carga de 65.000 toneladas métricas de óleo combustível de destilação direta com baixo teor de enxofre concedida ao Grupo Trafigura deverá ser carregada no final de fevereiro. Uma segunda licitação para cerca de 60 mil toneladas de nafta será encerrada em 15 de fevereiro, informou a agência de notícias.

A refinaria nos arredores de Lagos, a capital comercial, tem como meta uma taxa de processamento inicial de 350 mil barris por dia antes de atingir a sua capacidade total de 650 mil barris por dia e deverá iniciar a produção de gasolina em março.

De referir que a refinaria importará petróleo bruto dos EUA nos próximos meses, um sinal de quão competitivos os barris americanos se tornaram no mercado global.

O Grupo Trafigura vendeu 2 milhões de barris de WTI Midland americano para a refinaria Dangote para entrega no final de fevereiro, disseram traders com conhecimento do assunto. Esta é a primeira vez que a refinaria gigante compra petróleo não nigeriano, disseram traders.

A crescente oferta de petróleo nos EUA ao longo da última década transformou o mercado global, chegando a lugares tão distantes como a Ásia. A economia da Nigéria depende das exportações de petróleo, o que significa que as entregas provenientes do outro lado do Atlântico são reveladoras.

A refinaria também adquire petróleo nacional sob um acordo de fornecimento com o braço comercial da empresa estatal Nigerian National Petroleum Co. A primeira carga que chegou à refinaria no mês passado foi o petróleo Agbami da Nigéria, vendido por uma unidade comercial da Shell Plc. Isto foi seguido por mais barris nigerianos, incluindo os fluxos nacionais Amenam, Bonny Light e CJ Blend.

Além de processar matérias-primas nacionais, a nova fábrica gigante está equipada para processar outros petróleos africanos, bem como fornecer produtos de outros lugares, incluindo os EUA e a Arábia Saudita, disse o Grupo Dangote no início deste mês.

Não está claro por que uma refinaria de um grande país produtor de petróleo está a comparar dos EUA, mas o preço é provavelmente um fator, segundo traders. Os barris do West Texas Intermediate Midland tendem a ser mais baratos do que os da Nigéria, cujo preço é relativo ao Brent.

Mas para a população nigeriana, é difícil compreender que uma refinaria a funcionar no maior produtor de petróleo da África Subsariana tenha de importar petróleo de outros países.