Fundos de investimento nos EUA abandonam compromisso climático, enquanto Trump consolida a sua posição no Partido Republicano

A maré de entusiasmo está a mudar no investimento ambiental, social e de governação (ESG – Environment, Social and Governance na sigla inglesa). JPMorgan Asset Management, BlackRock e State Street Global Advisors, que estão entre os maiores fundos de investimento do mundo, retiraram-se na quinta-feira do pacto de investidores Climate Action 100+ porque não querem ter responsabilidade política e jurídica. Essa notícia foi publicada ontem em primeira mão pelo Wall Street Journal.

Isto acontece numa altura em que Trump consolida cada vez mais a sua posição como candidato do Partido Republicano às eleições de novembro de 2024 nos Estados Unidos. O Partido Republicano é contra o ESG e já ameaçou os fundos de investimento de que a sua participação na Climate Action 100+ poderia ter implicações jurídicas ao abrigo da lei contra a formação de cartéis.

A Climate Action 100+ descreve-se como a “maior iniciativa global de envolvimento de investidores nas alterações climáticas”. Os seus quase 700 investidores institucionais membros administram mais de US$ 68 trilhões em ativos (antes das saídas de quinta-feira). O seu objetivo é obrigar as empresas onde investem a aderir à transição climática e implementar ações para atingir zero emissões de CO2 até 2050.

Os membros da Climate Action 100+ identificaram 170 “empresas foco”, como a Boeing, HomeDepot e a American Airlines – numa campanha a favor da transição climática que teve um grande sucesso inicial com 75% das empresas-alvo comprometidas com o “net zero”.

Mas as tensões estão a aumentar entre os membros da Climate Action 100+. Em junho do ano passado, a aliança incentivou os seus membros a publicarem informações sobre os seus “compromissos” e a explicarem como e porquê votaram nas resoluções dos acionistas das empresas “marcadas” pelo grupo. O objectivo era expor publicamente os gestores de activos que os defensores da ação climática acusam de estarem insuficientemente empenhados na causa.

Os gestores de ativos têm caminhado sobre uma linha jurídica tênue. Os procuradores-gerais do Partido Republicano, que são contra o ESG, alertaram em 2022 que poderiam estar violando as suas obrigações fiduciárias e leis antitruste. O presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, um republicano, intimou em dezembro a BlackRock e a State Street Global Advisors por documentos e comunicações relacionadas ao seu envolvimento em acordos de “cartel”.

As novas regras da aliança climática agravariam o risco jurídico e político, numa altura em que o futuro inquilino da Casa Branca poderá ser o candidato republicano. No seu anúncio de retirada, a State Street disse que as suas regras “não são consistentes com a nossa abordagem independente à votação por procuração e ao envolvimento das empresas do portfólio”. A BlackRock disse que as regras “levantariam considerações legais”.

Para além das implicações legais, muitos acionistas consideram que os mandatos ESG e net-zero são cruzadas políticas que pouco realizam, exceto politizar o investimento. O CEO da BlackRock, Larry Fink, observou no ano passado que o ESG foi usado como arma de arremesso por ativistas climáticos.

Por outro lado, o controlador da cidade de Nova York, Brad Lander, criticou o trio na quinta-feira por “ceder aos negadores do clima”. Ele ameaçou os três fundos que se retiraram do ESG afirmando que “estamos em processo de revisão para ver até que ponto os nossos gestores estão alinhados com a abordagem a favor da ação climática e consideraremos as nossas opções para a gestão dos nossos investimentos no mercado público”, alertou.

A próxima reunião das Nações Unidas sobre Acção Climática, COP29, em Novembro de 2024, no Azerbaijão, deverá coincidir com as eleições gerais nos Estados Unidos.

Espera-se que uma vitória do Partido Republicano tenha consequências profundas nas negociações climáticas.

Além da sua oposição ao ESG, o Partido Republicano Americano tem uma postura mais conciliatória em relação aos combustíveis fósseis. Os Estados Unidos são hoje o maior produtor de petróleo do mundo e o maior exportador de gás natural liquefeito (GNL).

Os lobbies da indústria petrolífera são muito poderosos dentro do Partido Republicano. A Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, dominada pelos republicanos, votou recentemente contra uma decisão do presidente Joe Biden de suspender temporariamente novas licenças para exportações de GNL, enquanto o Departamento de Energia avalia as implicações das exportações de GNL americanas sobre o clima.

Por: José Correia Nunes

Diretor Executivo Portal de Angola