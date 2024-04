Mercado de petróleo deverá apertar enquanto Opep+ persiste com cortes de produção

O grupo OPEP+ deverá continuar com os seus cortes de produção pelo menos até ao final do primeiro semestre de 2024, uma vez que o Comité Conjunto de Monitorização Ministerial (JMMC) da aliança não recomendou quaisquer alterações à política de produção na sua reunião de quarta-feira.

O JMMC é o painel da OPEP+ que monitoriza a situação do mercado petrolífero e avalia o cumprimento dos cortes. Não toma decisões políticas, apenas recomenda possíveis ações para todas as reuniões ministeriais da OPEP+.

Após uma curta reunião regular na quarta-feira, o painel não recomendou aos ministros da OPEP+ qualquer alteração nos atuais níveis de produção, como era amplamente esperado .

A próxima reunião do painel está agendada para 1 de junho, antes das reuniões ministeriais completas da OPEP e OPEP+ planeadas, que deverão decidir se prosseguirão com o atual nível de cortes para além de junho ou reverterão algumas das reduções.

Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Cazaquistão, Argélia, Omã e Rússia estão agora a reduzir a respetiva produção e exportações de petróleo bruto no primeiro semestre de 2024 com reduções voluntárias adicionais, para além dos cortes voluntários OPEP+ anunciada anteriormente em abril de 2023 e posteriormente prorrogada até o final de 2024.

A Rússia irá cortar a produção de petróleo em vez das exportações no segundo trimestre de 2024, para que todos os produtores da OPEP+ que reduzam a produção contribuam igualmente para os cortes, disse o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, na semana passada.

Após a reunião de quarta-feira da OPEC+, o preço do petróleo Brent chegou perto da fasquia de 90 dólares por barril.

Com o petróleo Brent a aproximar-se dos 90 dólares por barril na quarta-feira, os analistas do Bank of America aumentaram a sua previsão de preço para este ano para uma média de 86 dólares por barril e um pico neste verão de 95 dólares por barril. Segundo o Bank of America, a redução dos stocks, os cortes de produção da OPEP+, as tensões geopolíticas e os números robustos de crescimento económico inverteram as tendências de preços e agora apontam para uma temporada de verão mais apertada do que o esperado, apoiando a subida de preços do petróleo.