EUA e UE podem não chegar a acordo sobre minerais críticos esta semana

A pressão dos Estados Unidos e da União Europeia para chegar a um acordo sobre a promoção de cadeias de abastecimento de minerais críticos deverá falhar outra meta esta semana, de acordo com a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com as discussões.

O projeto final de declaração para uma reunião de comércio e tecnologia de alto nível em Leuven, na Bélgica, na quinta-feira, fica aquém de um acordo; em vez disso, diz que os aliados transatlânticos “estão avançando nas negociações para um acordo sobre minerais críticos”, de acordo com um documento visto pela Bloomberg. Uma versão anterior da declaração deixava aberta a porta para um “acordo de princípio”.

Os EUA e a UE ainda esperam chegar a um acordo ainda este ano, antes das eleições em ambos os lados do Atlântico.

Os dois aliados têm tentado concluir um acordo há vários meses, mas repetidamente não o conseguiram. A UE afirmou anteriormente que isso se deve ao facto dos EUA insistirem em condições mais onerosas do que as que exigiam ao Japão para um acordo semelhante, incluindo em questões como a revisão dos direitos laborais nas cadeias de abastecimento.

“Temos estado concentrados em aprofundar a nossa parceria de energia limpa com a UE e em garantir o acesso a fontes de minerais essenciais que sejam sustentáveis e fiáveis, e em construir cadeias de abastecimento de energia limpa, livres de abusos laborais e que reflitam elevados padrões laborais e de proteção ambiental”, disse um funcionário americano em comunicado à Bloomberg News. “Fizemos progressos nas negociações em todas estas áreas, mas permanecem algumas diferenças importantes que teremos de resolver.”

Um acordo é visto como importante , pois permitiria às empresas europeias aceder a alguns dos benefícios dos subsídios verdes da Lei de Redução da Inflação (IRA – Inflation Reduction Act) do Presidente Joe Biden, que fornece subsídios e créditos fiscais ao longo da próxima década para projetos de energia limpa na América do Norte.

Um acordo sobre minerais funcionaria como equivalente a um acordo de comércio livre e esse estatuto, por sua vez, permitiria que veículos elétricos contendo minerais essenciais extraídos e processados pela UE fossem elegíveis para subsídios do IRA nos Estados Unidos.

No entanto, os benefícios de ter um estatuto semelhante aos acordos de comércio livre através de um acordo sobre minerais provavelmente não se estenderiam aos minerais críticos reciclados nem enfraqueceriam as disposições da montagem final, o que significa que muitos dos elementos que a UE vê como injustos no IRA permaneceriam.

A UE exportou 8,6 mil milhões de euros (9,26 mil milhões de dólares) em minerais essenciais para os EUA em 2022, de acordo com o Global Trade Monitor, com sede em Genebra.

Espera-se que as discussões desta semana tenham poucos resultados tangíveis, de acordo com documentos preliminares vistos pela Bloomberg. Em vez disso, os dois aliados farão principalmente um balanço de questões que vão desde o 6G e a computação quântica até aos semicondutores e às biotecnologias, procurarão continuar a cooperar na prevenção da violência baseada no género em linha, no combate à desinformação e aos princípios que regem a inteligência artificial, bem como implementarão uma base para continuar a trabalhar em conjunto em todas estas questões e tecnologias para além das eleições deste ano.