EUA: Biden pode sacrificar a transição energética em troca do apoio republicano ao pacote de ajuda à Ucrânia

Os mercados aguardam impacientemente uma decisão da Casa Branca que poderá fazer com que a proibição de novos projetos de exportação de gás natural liquefeito GNL seja levantada, enquanto a administração Biden procura obter a aprovação republicana para um extenso pacote de ajuda à Ucrânia, relatou a Reuters.

A Reuters informou que a Casa Branca estava a considerar reverter a decisão do final de janeiro de suspender novos projetos de exportação de GNL, com duas fontes anônimas da Casa Branca dizendo que o levantamento da proibição poderia ser recompensado com a aprovação do Congresso para nova ajuda à Ucrânia.

O potencial para tal acordo foi sugerido durante uma entrevista transmitida pela Fox News com o presidente republicano da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, que indicou que o Partido Republicano estaria mais propenso a apoiar a Ucrânia no caso de uma reversão da Pausa no projeto de GNL.

A administração Biden suspendeu as aprovações de licenças para novos projetos de exportação de GNL em janeiro, citando motivos relacionados com a ação climática e a incerteza sobre as perspetivas para o fornecimento nos EUA a partir do final da década de 2020.

No ano passado, os EUA ultrapassaram o Qatar para se tornarem o maior exportador mundial de GNL. Agora, o Qatar está a intensificar o investimento e o desenvolvimento, visando um aumento de 85% na sua capacidade de exportação de GNL até 2030, à medida que procura dominar o mercado.

No início deste ano , o Qatar disse que estava a adicionar outro grande projeto de expansão de GNL aos seus dois projetos em curso, e está agora a prosseguir com o projecto North Field West, depois de perfurar poços de avaliação no maior campo de gás natural do mundo, o North Field que partilha com o Irão. No início da semana, a QatarEnergy disse que assinou acordos de afretamento de longo prazo (TCP) com quatro armadores internacionais para a operação de 19 novos navios de GNL de tamanho convencional, elevando o total de navios fretados de longo prazo para exportações de GNL para 104.