Governador Luís Nunes confiante em maiores realizações em 2024

No seu discurso durante a cerimónia de cumprimentos de fim de ano, Luís Nunes apelou ao espirito de colaboração de todas as forças da sociedade, para melhor servir a população.

“Ninguém é mais importante que a vendedora do Tchapanguele, do que o pescador da Baía, do camponês do Cubal ou da mamã zungueira que luta pelo seu sustento, ou ainda do jovem que lava carros ou transporta mercadorias para outrem”, enfatizou.

Para o governador, todos representam uma pedra sustentável para o crescimento e desenvolvimento da província e, por isso, reiterou o compromisso de não deixar ninguém para trás.

Referindo-se ao ano prestes a terminar, destacou a materialização do Corredor do Lobito, com toda a plataforma logística envolvente, como um facto que, pela sua magnitude e alcance, “constitui um passo histórico e faz de 2023 um ano especial para Benguela”.

Na sua opinião, o Corredor do Lobito vai catapultar a província para “outros oceanos”, trazendo o seu real valor geo-estratégico.

Segundo Luís Nunes, ao longo deste ano, testemunhou-se realizações em diversos sectores, desde a administração pública até a assistência social, saúde, educação e outros.

“Na esfera económica, houve um crescimento notável, fruto do trabalho árduo dos nossos empreendedores locais e do apoio institucional contínuo que, enquanto Governo, continuaremos a prestar”, enfatizou.

Disse, no entanto, que não se pode ignorar as dificuldades que muitos têm experimentado neste processo, pelo que se deve continuar a encetar esforços, no sentido de promover políticas que garantam oportunidades equitativas para todos.

Lembrou que na área da educação, além do aumento no acesso à educação básica, com a construção e revitalização de novas unidades de ensino, houve também avanços no ensino superior.

“Investimos em infra-estruturas escolares, programas educacionais adaptados, bem como assistimos a inserção de novos e cada vez mais capacitados professores e educadores”, frisou.

O governador sublinhou, no entanto, que neste quesito, o passivo ainda é considerável e prometeu não medir esforços para ir melhorando as condições de frequência às aulas para as crianças, bem como de trabalho para os professores.

Recordou a inauguração, na última segunda-feira, do Instituto Politécnico BG 0030 “António Satito”, na zona do Biópio (Catumbela), com 21 salas de aulas, que poderão atender, em dois turnos, mil e 680 alunos do ensino secundário.

A unidade tem ainda cinco laboratórios – Informática, Electricidade, Física, Química e Biologia – biblioteca, área administrativa, auditório e um campo polivalente.

Em relação à saúde, disse ser uma “prioridade inegociável” onde se vai enfrentar cada vez maiores desafios, tendo em conta a urgência de chegar a todos.

O governante realçou a necessidade de se proceder sempre, ainda que em breve trecho, um exercício de prestação de contas e de avaliação de como as acções do Governo têm impacto na vida de cada um dos cidadãos.

“A nossa administração tem sido pautada por um compromisso firme com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e o bem-estar colectivo”, afirmou.

Expressou a vontade de contar com cada cidadão, sem excepção, para juntos continuar a construir uma província mais forte e resiliente.

“Estou certo que o progresso de Benguela é o resultado directo de um esforço conjunto e é com esta motivação que estamos cá, sendo crucial relembrar que falta muito para atingir o sonho, pois, estamos conscientes dos enormes constrangimentos que passam as nossas populações, fruto de uma conjuntura económica global, extremamente difícil”, considerou.

Acrescentou ainda que “neste ano especial em que estamos em véspera de uma quadra festiva, convido cada um de nós a reflectir sobre as suas acções para o bem comum, de forma a contribuir para o crescimento, estabilidade e assim renovar o compromisso individual com o progresso da nossa província. TC/CRB