Estudo da KPMG revela que as empresas estão a investir mais em programas de sustentabilidade ambiental e social

Apesar da recente resistência anti-ESG nos EUA, muitas empresas – cerca de 90% num inquérito da KPMG – planeiam dedicar mais recursos financeiros ao ESG (Environment, Social and Governance) nos próximos três anos.

Cerca de 43% dos entrevistados pela KPMG procuram contratar funcionários dedicados a fatores ambientais, sociais e de governança, enquanto cerca de 40% planejam investir em software específico de ESG e 38% procuram treinar ou educar funcionários, de acordo com a pesquisa.

A maioria das grandes empresas está a avançar com planos para melhorar as suas capacidades ESG, apesar de quase duas dezenas de estados norte-americanos liderados pelos republicanos aprovarem legislação anti-ESG. No Texas , por exemplo, agora é ilegal que algumas entidades associadas ao estado, como fundos de pensões, invistam em fundos ESG.

“A principal razão neste momento é realmente a pressão regulatória”, disse Maura Hodge , líder de auditoria ESG da KPMG nos EUA, referindo-se ao aumento do interesse em ESG. As regulamentações estão a forçar as empresas a “injetar nos seus relatórios de sustentabilidade o mesmo nível de rigor que é exigido aos relatórios financeiros”, disse ela.

Pouco mais de três quartos dos 550 membros do conselho, executivos e gestores entrevistados globalmente pela KPMG afirmaram que as suas organizações estão a planear reestruturar equipas com foco em ESG. Algumas empresas — cerca de 24% — estão mesmo a planear aumentar significativamente a incorporação de ESG em funções “não ESG”, enquanto 59% esperam aumentar moderadamente ESG nestas posições.

“Historicamente, os relatórios de sustentabilidade foram entregues a um grupo muito pequeno de pessoas com poucos recursos”, disse Hodge. Agora, à medida que os requisitos evoluem, “a quantidade de esforço e rigor necessários aos relatórios mudou substancialmente”, disse ela.

Na Europa, as ofertas de emprego que incluem o termo ESG aumentaram, de acordo com um relatório recente do Jefferies Financial Group Inc. Em contraste, os dados de emprego monitorizados pela Live Data Technologies descobriram que as saídas de empregos ESG ultrapassaram as chegadas durante metade dos meses do ano passado, marcando a reversão de uma tendência plurianual, de acordo com o Wall Street Journal. As maiores saídas do setor ocorreram em gigantes da tecnologia, incluindo Meta Platforms Inc. , Amazon.com Inc. e Google, da Alphabet Inc. , informou o Journal.

Embora os relatórios ESG estejam a tornar-se mais comuns, quase metade das empresas inquiridas afirmam que ainda dependem de folhas de cálculo antiquadas para gerir os seus dados, afirmou a KPMG. Isso poderá ter de mudar, uma vez que a maioria das grandes empresas planeia aumentar os seus investimentos em software relacionado com a sustentabilidade e em capacidades da força de trabalho nos próximos anos.

Além de cumprir os requisitos de conformidade, a pesquisa descobriu que muitas empresas também veem a construção de capacidades ESG como uma ferramenta fundamental para melhorar o desempenho organizacional. De acordo com a KPMG, melhorar a gestão de dados ESG e as capacidades de reporte são vistos como a melhor forma de melhorar a integração das metas de sustentabilidade com os objetivos globais do negócio.