Novo ministro das finanças do Gana promete manter o programa do FMI no caminho certo

O novo ministro das Finanças do Gana, Mohammed Amin Adam, prometeu manter o seu programa de 3 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI) no caminho certo, enquanto pretende terminar a reestruturação da dívida externa antes das eleições em dezembro.

O presidente Nana Akufo-Addo substituiu Ken Ofori-Atta por Adam, um economista do petróleo que era ministro de Estado no Ministério das Finanças, numa remodelação ministerial após críticas à liderança do ex-banqueiro durante a pior crise económica do país da África Ocidental numa geração.

Ofori-Atta negociou o empréstimo de resgate do FMI para enfrentar a crise, que viu a inflação e os custos do serviço da dívida subirem em espiral em 2022. Ele estava, ao lado de Adam, buscando alívio para cerca de US$ 13 bilhões devidos a detentores de títulos privados quando foi destituído.

“Não haverá quaisquer atrasos nas negociações da dívida em curso com os detentores de títulos porque fiz parte do processo”, disse Adam, que já foi vice-ministro da Energia responsável pelo petróleo, numa entrevista por telefone. “Os conselheiros permanecem os mesmos e os objectivos não mudaram”, disse ele, notando que esteve envolvido nas conversações desde o início.

Com a aproximação das eleições nacionais em Dezembro, alguns analistas temem que o novo ministro possa relaxar a consolidação fiscal para reforçar a sorte eleitoral do partido no poder.

“Não haverá nenhuma reversão no programa de consolidação fiscal do FMI. A mobilização de receitas será agressiva, apoiada por novas reformas na Autoridade Tributária do Gana”, disse Adam. Ele também disse que os gastos seriam eficientes e beneficiariam diretamente os ganenses.

O FMI expressou o seu apoio ao novo ministro.

O conselho do Banco Mundial aprovou no mês passado 300 milhões de dólares para o Gana, depois de ter chegado a um acordo para reestruturar 5,4 mil milhões de dólares em empréstimos com os seus credores oficiais.

O Gana tem direito a um empréstimo de 900 milhões de dólares dividido em três partes para a Operação de Política de Desenvolvimento do Banco Mundial e Adam disse a uma estação de rádio local na quinta-feira que as negociações para o próximo desembolso estavam prestes a começar.