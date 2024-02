Poderá a Guiana evitar que a bênção do petróleo se torne uma maldição?

A descoberta de petróleo tem sido em grande parte uma bênção para a Guiana, um país situado entre a Venezuela e o Suriname, na costa norte do Atlântico da América do Sul. Mas o país deve navegar por um caminho que evite a maldição dos recursos que assola os petroestados que dependem demasiado de recursos naturais, ao mesmo tempo que abandonam outras áreas da economia.

A pequena nação das Caraíbas tem a economia que mais cresce no mundo, mas o boom está a alimentar desafios que vão desde a inflação e uma crescente disparidade de riqueza até à ameaça iminente de conflito com a Venezuela.

Desde que a Exxon Mobil Corp. encontrou petróleo offshore na Guiana em 2015, novos poços bombeiam 645 mil barris todos os dias, o que resultou em receitas de US$ 1,6 bilhão para o governo da Guiana em 2023. A economia do país quadruplicou de tamanho nos últimos cinco anos, passando de uma das economias com desempenho mais baixo da região para a de crescimento mais rápido no mundo durante dois anos consecutivos. Os depósitos de petróleo são tão grandes em relação à população da Guiana que algumas projeções mostram que o país ultrapassou o Kuwait e se tornou o maior produtor per capita de petróleo bruto do mundo, respondendo por 16% do crescimento líquido no fornecimento de petróleo até 2028.

O Bloco Stabroek, na Guiana, que abrigou a maior descoberta mundial de petróleo bruto da última década, é um dos empreendimentos petrolíferos de crescimento mais rápido e de menor custo fora da OPEP. Espera-se que três campos recentemente aprovados comecem a bombear petróleo nos próximos três anos. Até 2028, a Exxon prevê que a produção duplicará para 1,2 milhões de barris por dia.

Os empregos recentemente criados no sector da energia estão a beneficiar parte da população da Guiana, mas muitos estão a sofrer com o aumento dos preços de vida e com salários ainda escassos.

Tudo isto representa um enorme desafio para o Presidente Irfaan Ali, cujo compromisso de produzir crescimento sustentável e ganhos equitativos para investidores e cidadãos exigirá mudanças estruturais profundas em termos de transparência e responsabilização. Sem mencionar que surgiram ameaças de conflito interestatal com a Venezuela a expandir a sua presença militar na fronteira.

Na esperança de escapar à maldição dos recursos, o governo criou um fundo para financiar a construção de pontes, autoestradas e escolas, e fornecer subsídios a grupos desfavorecidos. No entanto, já está a levantar questões de governação, com o governo a tentar aumentar os levantamentos. Os actuais planos para a distribuição da riqueza petrolífera da Guiana são susceptíveis de agravar as divisões étnicas e políticas profundamente enraizadas, com a sua população indo-guianesa já sobrerrepresentada entre os 10% com maiores rendimentos, em comparação com os grupos afro e guianenses com rendimentos mais baixos, de acordo com um estudo recente.

As empresas locais não têm capacidade para satisfazer as exigências destes projectos massivos, razão pela qual muitos foram adjudicados a empresas estrangeiras com alguns requisitos para contratar pessoal local.

A falta de empregos, oportunidades educacionais e salários dignos significa que cerca de metade da população do país vive no estrangeiro.

O governo lançou uma série de oportunidades de formação e aprendizagem, incluindo um investimento de 100 milhões de dólares num primeiro instituto de formação em petróleo e gás, que deverá abrir este ano. Ainda assim, nem todos se sentem parte desta onda económica que varre a Guiana.

O presidente reconhece que a enorme riqueza petrolífera também traz consigo um conjunto de desafios, incluindo uma disparidade cada vez maior entre as classes socioeconómicas.

A Guiana procura evitar as maiores armadilhas da maldição dos recursos através do seu fundo de recursos naturais. No ano passado, o governo retirou mil milhões de dólares do fundo, que é mantido no Federal Reserve Bank de Nova Iorque.

Novos esforços para aumentar os limites de saque levantaram questões sobre a governança do fundo e seus custodiantes, contratados pelo Banco da Guiana. O chefe da oposição da Guiana, Aubrey Norton, disse repetidamente que as tentativas de aumentar esses limites de endividamento não levam em conta as quedas prolongadas nos preços do petróleo, chegando ao ponto de dizer que isso rouba às gerações futuras a certeza de que haverá recursos poupados para elas.

A Guiana também foi amplamente criticada pelo seu acordo de partilha de produção com a Exxon, que garantiu os direitos a Stabroek em termos tão generosos que o Fundo Monetário Internacional aconselhou o país a reescrever a sua legislação fiscal e a garantir que o Estado obtenha uma parcela maior dos rendimentos do petróleo bruto em contratos futuros.

Ali disse que seu governo tem trabalhado em um acordo mais equilibrado para futuros acordos desse tipo. Uma opção que está a ser ponderada é a entrega de licenças de exploração a uma empresa petrolífera estatal que seria operada por um parceiro estratégico. Outra opção é abrir licitações às empresas petrolíferas privadas através de um leilão.