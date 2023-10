Estudantes em Luanda recebem passes de acesso aos transportes públicos

A Empresa Nacional de Bilhética Integrada (ENBI) iniciou, esta quinta-feira, a emissão e entrega dos passes sociais de transportes denominados “GiraMAIs”, para a categoria de estudantes, nas províncias de Luanda e da Huíla.

Com o passe social, o estudante terá direito a 60 viagens gratuitas mensais no trajecto de casa para a escola e vice-versa, num período de três anos renováveis.

De acordo com o presidente da Comissão Executiva da Empresa Nacional de Bilhética Integrada, Mário Nsigue, até ao momento estão cadastrados no sistema integrado quatro mil quinhentos alunos.

Mário Nsigue referiu que diariamente serão impressos mais de mil passes sociais, sendo que o objectivo é beneficiar 30 mil estudantes, numa primeira fase.

Para emissão do passe, que beneficia os alunos do ensino público com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos, matriculados até a 9ª classe, os pais e encarregados de educação interessados deverão apresentar o seu Bilhete de Identidade (BI) e do estudante beneficiário, com uma fotografia, bem como desembolsar o valor de mil kwanzas.

Na capital do país, os passes sociais para a categoria estudante foram emitidos nas escolas nº 4072-Instituto Politécnico de Cacuaco, na escola nº 3119 -Instituto Técnico de Saúde do Kalawenda (município de Viana), na escola nº 5143 (Centralidade Vida Pacifica) e na escola Juventude em Luta (município de Luanda).

Na ocasião, o director da escola Juventude em Luta, Miguel João, precisou que o processo de entrega dos bilhetes tem um grande significado para os alunos e encarregados de educação, tendo em conta que vai minimizar os gastos com os transportes.

Já na província da Huíla, os passes sociais serão emitidos a partir do dia 17 do corrente mês em cinco instituições escolares do município do Lubango, nomeadamente o Complexo Escolar nº 1.828 (Eiva/Arimba), Escola de Inclusão Educativa (15 de Junho), bem como nos Colégios nº 852 (11 de Novembro), nº 110 (27 de Março) e nº 1.320 (14 Abril).