PR felicita Rei de Espanha

O Presidente da República, João Lourenço, felicitou o Rei de Espanha, Filipe VI, pela celebração do Dia da Hispanidade.

Em mensagem endereçada ao monarca, o Chefe de Estado manifesta a convicção de que “as acções conjuntas e frutuosas entre os dois países, em diferentes áreas, resultarão no incremento exponencial da cooperação bilateral”.

João Lourenço considera também que tais acções “se reflectirão positivamente nas economias dos dois países”, acabando por se traduzir “na melhoria da qualidade de vida das populações das respectivas nações”.

Angola e o Reino de Espanha reforçaram a cooperação em Fevereiro do ano em curso, em Luanda, com a assinatura de três novos memorandos de entendimento.

Os instrumentos jurídicos assinados no quadro da visita do Rei Filipe VI a Angola incidem sobre os domínios dos desportos, da cooperação entre a Academia Diplomática Venâncio de Moura e a Escola Diplomática do Ministério de Assuntos Exteriores, da União Europeia e Cooperação do Reino de Espanha, e entre o Ministério da Indústria e Comércio de Angola e o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo do Reino de Espanha, no âmbito da Indústria.

Reforço da cooperação

Aquando da visita oficial do Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, a Luanda, em Abril de 2021, os dois países assinaram, também, vários instrumentos jurídicos nos domínios dos transportes aéreo, agricultura, pesca e política industrial.

A cooperação entre os dois países tem ganhado força no sector empresarial, com a presença de empresas espanholas em Angola, facto que levou os dois países a traçarem um novo quadro de prioridades estratégicas e dinamizar a relação de cooperação bilateral para atingir níveis cada vez mais vantajosos.

Balança comercial

Angola importou, em 2020, o equivalente a 127.618.515,25 dólares, ao passo que, em 2021, foram 120.765.719,48 dólares e, em 2022, os números apontam para 211.284.522,42 dólares.

Em relação às exportações, em 2020, foi um montante de 417.115.914,98 dólares, em 2021, USD 444.456.907,91 e, em 2022, 2.386.309.430,43 dólares.

A balança comercial entre Angola e o Reino de Espanha registou, de 2020 a 2022, um quadro super avitário para Angola, em que os principais produtos importados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, veículos automóveis, tractores e outros veículos terrestres, além de materiais eléctricos.

Já entre os produtos mais exportados, constam combustíveis, minerais, óleos minerais e produtos de destilação, matérias betuminosas, ceras minerais, peixe e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, bem como café, chá e especiarias.

Angola e o Reino de Espanha estabeleceram relações diplomáticas a 19 de Outubro de 1977, sendo que as bilaterais, entre os dois países, têm como base o Acordo Geral de Cooperação, assinado a 20 de Maio de 1987.