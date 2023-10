Dívida deixa governos da África Subsaariana em dificuldades fiscais, obrigando-os a eliminar subsídios aos combustíveis

O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu na semana passada aos legisladores da África Subsaariana que reduzam os dispendiosos subsídios aos combustíveis e aumentem mais os impostos, medidas que podem ser difíceis de implementar enquanto os governos enfrentam difíceis escolhas de gastos no meio de uma dívida elevada.

A região tem sido atingida por repetidos choques económicos desde 2020, desde a pandemia de COVID-19 até à invasão da Ucrânia pela Rússia e ao aumento das taxas de juro dos EUA, colocando governos com dificuldades financeiras e endividados numa situação política e fiscal.

No entanto, as prescrições do FMI, definidas nas suas reuniões anuais na semana passada , são muitas vezes difíceis de administrar. Países como a Zâmbia e o Gana que não cumpriram com as suas dívidas no ano passado, até ao Quénia , que deve pagar ou refinanciar uma obrigação internacional de 2 mil milhões de dólares antes de Junho próximo, têm assistido a protestos violentos contra aumentos de impostos e remoções de subsídios.

Entretanto, o rácio dívida/PIB da região, que já duplicou para 60% na última década, poderá aumentar 10 pontos percentuais nos próximos cinco anos se a sua trajetória fiscal não mudar, de acordo com um relatório recente do Fundo Monetário Internacional.

Escolhas Difíceis

Muitos governos africanos estão a ter de reduzir as despesas quando o crescimento populacional do continente e as alterações climáticas significam que a procura de dinheiro público está a crescer.

No início deste mês, o gabinete do Quénia ordenou aos departamentos governamentais e ministérios que cortassem 10% dos seus orçamentos operacionais para o ano fiscal que termina em Junho de 2024.

Angola, dependente do petróleo, onde a produção de petróleo tem sido inferior ao esperado, está a passar por uma “austeridade extrema”, disse à Reuters a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa.

O país congelou algumas despesas não sociais há dois meses, tais como despesas de capital em projectos que estão menos de 80% concluídos, disse ela.

“Temos de congelar algumas despesas apenas para garantir que conseguimos continuar a servir a dívida e a pagar salários e a garantir que o país está a funcionar.”

Os pagamentos de juros dos países em desenvolvimento cresceram mais rapidamente do que os gastos públicos em saúde, educação e investimento ao longo da última década, mostrou um relatório do Grupo Global de Resposta a Crises das Nações Unidas, publicado em Julho.

O rácio entre pagamentos de juros da dívida e receitas públicas da África Subsariana, de cerca de 10,5%, mais do que duplicou na última década e é cerca de três vezes superior ao dos países desenvolvidos, segundo o FMI.

Em muitos países, esse rácio é muito mais elevado. A agência de classificação Fitch prevê que atingirá 40% na Nigéria e 28% no Quénia, por exemplo, no próximo ano.

As elevadas taxas de juro tornam o refinanciamento da dívida proibitivamente caro para a maioria dos países africanos e enfraqueceram as suas moedas face ao dólar americano.

A despesa pública poderá diminuir em termos reais durante os próximos cinco anos em 26 países da África Subsariana, de acordo com previsões da Oxfam International, uma ONG anti-pobreza.

“Se educarmos as pessoas, também aumentaremos a produtividade, também aumentaremos o capital humano”, disse Anthony Kamande, coordenador de pesquisa sobre desigualdade da Oxfam.

“Mas como farão isso se não têm dinheiro, se o pouco que têm estão apenas gastando no serviço da dívida?”

Alguns governos estão a seguir o conselho dado pelo FMI para cortar os subsídios aos combustíveis fósseis que, segundo o fundo, beneficiam as pessoas mais ricas.

O Senegal, Angola e a Nigéria estão entre os países africanos que começaram a eliminar o benefício dispendioso mas popular.

Em Angola, a sua remoção parcial no início deste ano provocou protestos mortais e a ministra das finanças disse que estava a considerar abrandar os planos para eliminar o resto dos subsídios até 2025.

O FMI alertou que se Angola não o fizer, terá reservas financeiras muito mais baixas para fazer face a mais choques económicos, como a queda dos preços do petróleo.

“Para nós, o mais importante foi aceitar que temos um problema”, disse o ministro das Finanças da Zâmbia, Situmbeko Musokotwane, aos jornalistas em Marraquexe na semana passada, referindo-se à decisão do país de reestruturar as suas dívidas após o incumprimento em 2020 e de implementar reformas económicas.