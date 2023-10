A surpreendente proposta de instituições financeiras para financiar novamente o carvão

Alguns bancos e investidores estão a flertar com novos modelos para trazer a mercadoria mais suja do mundo de volta ao sistema financeiro convencional.

Desde o acordo climático de Paris de 2015 , a “lista negra do carvão” tornou-se um mantra em grande parte da indústria financeira. Os bancos deixaram de conceder empréstimos a projectos de carvão , as seguradoras estão a recuar e os investidores estão a retirar-se . No entanto, durante o mesmo período, a procura disparou para um nível recorde , ajudando a triplicar os preços do produto mais sujo do mundo.

Neste contexto, financiadores e organizações sem fins lucrativos de todo o mundo estão a unir-se para desenvolver estratégias alternativas. O primeiro passo, dizem eles: trazer o carvão de volta ao sistema financeiro convencional.

O objectivo é desenvolver métodos contabilísticos que permitam aos credores e investidores que financiam o carvão documentarem que estão a ajudar os produtores na transição para um modelo de negócio mais ecológico ou a incentivar as minas e as centrais a carvão a reformarem-se antecipadamente. Se conseguirem demonstrar que o seu apoio financeiro leva a menos poluição do que o normal, conseguiriam reivindicar os benefícios no seu registo de carbono.

As propostas incluem os chamados créditos de transição , um tipo de compensação de carbono que a Autoridade Monetária de Singapura pretende associar à eliminação progressiva das centrais eléctricas a carvão. Outra ideia, da Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz), em cooperação com grandes instituições financeiras e especialistas técnicos de organizações sem fins lucrativos, seria uma métrica experimental chamada reduções esperadas de emissões , ou EERs. E a Fundação Rockefeller está a construir o que chama de programa de crédito do carvão para carbono limpo . Ferramentas como as EER ajudariam “as instituições financeiras a irem além dos dados retrospectivos sobre emissões de carbono”, afirma Lucian Peppelenbos, estrategista climático da gestora de ativos holandesa Robeco .

A proposta Gfanz, que procura calcular a contribuição das empresas financeiras para a descarbonização na economia real, aplicar-se-ia a soluções climáticas, como projetos eólicos ou instalações solares, grandes poluidores como produtores de cimento ou aço que tenham um plano credível de transição para atividades mais verdes, bem como activos que provavelmente terão de ser totalmente encerrados, como centrais eléctricas a carvão. Os investidores podem reivindicar uma parte da redução de emissões projetada, o que os ajuda a ter em conta o aumento de emissões a curto prazo nos seus livros, resultante do investimento no poluidor, enquanto este prossegue uma estratégia mais verde. (Gfanz é co-presidido por Michael R. Bloomberg, fundador da Bloomberg LP, e Mark Carney , presidente do conselho da Bloomberg.)

Os esforços procuram quantificar como poderá ser o perfil de emissões de uma empresa no futuro, em vez de se basearem apenas no que é hoje. Isso permitiria aos investidores uma melhor noção daqueles que estão a fazer o máximo para impulsionar a mudança, afirma Manuel Coeslier , líder climático da Mirova , uma gestora de activos francesa. Mirova está a trabalhar com a Robeco para ajudar os investidores a medir as emissões poupadas graças ao apoio financeiro de fornecedores de energia renovável e fabricantes de veículos eléctricos. Dadas as inúmeras questões que rodeiam a utilização da contabilização das emissões evitadas para sustentar as compensações, documentar isto de uma forma transparente e verificável será fundamental para evitar falsas alegações verdes . Tal estratégia “ajudaria muito o mercado a compreender onde estão os esforços” para descarbonizar a economia, diz Coeslier.

Os activistas climáticos continuam céticos, dizendo que as grandes finanças estão a apresentar outro conjunto complexo de instrumentos que serão apresentados em relatórios e negociados em plataformas de mercadorias sem fazer qualquer diferença mensurável no mundo real. Entretanto, os grandes poluidores terão melhor acesso ao financiamento. “Há um problema fundamental com a abordagem EER, na medida em que se baseia numa linha de base contrafactual incognoscível”, afirma Paddy McCully, analista sénior para a transição energética da Reclaim Finance, uma organização ambiental sem fins lucrativos.

Maia Godemer , analista da BloombergNEF em Londres, afirma que há claramente uma necessidade de fornecer incentivos de descarbonização para grandes emissores, mas que a criação de novos instrumentos ou métodos de contabilidade específicos para a transição não é necessariamente o melhor caminho a seguir. Os mercados de dívida já criaram ferramentas como obrigações ligadas à sustentabilidade, que permitem aos investidores financiar os poluidores que trabalham para reduzir as suas emissões, evitando ao mesmo tempo qualquer reação negativa pública. Rotular certos produtos como instrumentos de transição poderia “representar riscos de lavagem verde”, diz Godemer. “É provável que acabemos aprovando tecnologias inteiras que só são apropriadas para a transição em situações específicas.”

Os defensores da abordagem das emissões evitadas dizem que o que procuram, em última análise, é dissuadir uma situação em que os investidores descarbonizem com sucesso a sua carteira, mas não a economia real – ou a atmosfera. Curtis Ravenel , consultor sênior da Gfanz, diz que a preocupação é que focar demais nas emissões financiadas – a poluição de gases de efeito estufa possibilitada por empréstimos e investimentos – poderia desencorajar o investimento nas mesmas empresas que precisam mudar, mas não possuem os recursos para fazê-lo efetivamente. . “É preciso ir até onde estão as emissões”, diz ele, “e tentar reduzi-las”.