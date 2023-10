Biden cancela sua agenda para focar na guerra entre Israel e Hamas

A Casa Branca anunciou, nesta segunda-feira (16), que o presidente Joe Biden cancelou a sua viagem ao estado do Colorado para se concentrar na guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas, e no risco de escalada deste conflito.

O anúncio alimentou especulações sobre uma viagem a Israel, onde o presidente dos Estados Unidos foi convidado de forma oficial.

“Houve um convite do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu”, disse à CNN um porta-voz da Casa Branca, John Kirby, nesta segunda-feira. No entanto, “não há nenhuma viagem sobre a qual eu possa falar neste momento”, acrescentou.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, voltou a Israel nesta segunda-feira como parte da sua visita à região.

Biden permanecerá em Washington para “participar de reuniões sobre questões de segurança nacional”, diz um comunicado do governo americano.

Sua intenção é “permanecer focado no que está acontecendo entre Israel e o Hamas”, disse Kirby.

Biden, que rapidamente invocou o “dever” de Israel de se defender contra o Hamas após o ataque maciço de 7 de outubro, teme que o conflito se alastre devido à ofensiva em grande escala do Hezbollah no norte e ao aumento dos combates entre este movimento pró-Irã e o Exército israelense na fronteira com o Líbano.

“A possibilidade é preocupante”, reconheceu Kirby, mas acrescentou: “Até esta manhã não vimos quaisquer sinais firmes de que o Hezbollah tenha decidido intervir e realmente abrir uma segunda frente” no conflito.

O democrata de 80 anos, candidato a um segundo mandato, planejava viajar ao Colorado para visitar uma fábrica de torres eólicas e promover as suas políticas econômicas e sociais.

De última hora, o governo anunciou que a viagem foi cancelada e adiada para uma data ainda indefinida.

– “Crise humanitária” –

Vários veículos da imprensa, incluindo Axios e CNN, afirmam que as autoridades israelenses e americanas discutem uma possível visita do presidente Biden, que prometeu apoio inabalável a Israel após o ataque do Hamas.

Não seria a primeira viagem de Biden a um país em guerra. Em fevereiro, ele viajou para a Ucrânia em uma visita preparada em absoluto sigilo. Ele também visitou Israel em julho de 2022.

As relações entre a Casa Branca e Israel se esfriaram com o retorno ao poder de Benjamin Netanyahu, à frente de um governo radical de direita, que Biden criticou abertamente.

No entanto, presidente americano deixou completamente de lado as suas críticas, pelo menos em público, e defendeu Israel nesta guerra.

Nos últimos dias, ele também insistiu na necessidade de responder à “crise humanitária” em Gaza.

Nesta segunda-feira, Israel anunciou que não haverá trégua para permitir a entrada de ajuda em Gaza, onde um milhão de palestinos desesperados se aglomeram na fronteira com o Egito, fugindo dos bombardeios do Exército israelense em retaliação à sangrenta ofensiva do Hamas.

Mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, morreram em Israel desde o ataque do Hamas, que também capturou 199 reféns, segundo as autoridades israelenses.

A retaliação de Israel matou pelo menos 2.750 pessoas em Gaza, a maioria delas palestinos civis, incluindo centenas de crianças, segundo as autoridades locais.

Além disso, Israel contabilizou 1.500 corpos de combatentes do Hamas em território israelita.