Angola estabelece prioridades na ciência e tecnologia

Angola estabeleceu como uma das prioridades o investimento na ciência, tecnologia e inovação, como estratégia para enfrentar os desafios da diversificação e crescimento económico, informou em Havana, o chefe de Estado, João Lourenço.

O estadista, que discursava no debate geral da Cimeira do Grupo dos 77+China, afirmou que o país estabeleceu, igualmente, como prioritário, o aumento da produtividade, da competitividade global e das transições digital e energética, no âmbito de políticas e programas voltados para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos.

Nesta perspectiva, fez saber que o sector da ciência, tecnologias de informação e comunicação encontra-se num processo de crescimento e expansão.

Como exemplo, ressaltou a construção e colocação, pela Federação da Rússia, em órbita o satélite de comunicações Angosat-2.

“Estamos a expandir a rede nacional de banda larga e de televisão digital terrestre e integramos o consórcio de cabo submarino de fibra óptica internacional 2-África”, acrescentou.

Nestas iniciativas de grande alcance estratégico, prosseguiu, o Executivo angolano promoveu o acesso e a participação de jovens, principalmente de raparigas, na educação, formação, ciência e tecnologia.

Adiantou que está tendência está relacionada não só pela relevância do seu contributo na comunidade científica nacional, mas também pelo compromisso da igualdade e do empoderamento do género.

Defendeu que é essencial colocar ênfase no papel actuante e activo do G-77+China na criação de uma visão equilibrada sobre os factos políticos contemporâneos geradores de tensões, como o conflito no Leste da Europa.

Disse que em relação a este caso os membros do G-77+ China não se podem mostrar indiferentes, por se tornar imperativo a necessidade do respeito da Carta das Nações Unidas e das normas do Direito Internacional.