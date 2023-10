Acelera a tua internet móvel com estas 4 dicas práticas

Todos já passámos por isso. Estás numa zona movimentada e tentas descarregar um ficheiro de 1 GB, mas o download falha. Antes de pensares em atirar o teu smartphone pela janela, respira fundo. Há várias maneiras de melhorar a velocidade da tua internet móvel, e algumas delas são surpreendentemente simples.

O poder escondido do modo de avião

Pode parecer trivial, mas ligar e desligar o modo de avião pode fazer maravilhas pela tua conexão. Quando te deslocas, o teu smartphone procura constantemente a melhor torre de sinal. Às vezes, ele não faz a melhor escolha. Aqui, o modo de avião entra em ação. Ao ativá-lo e desativá-lo, forças o teu smartphone a procurar novamente a melhor torre, melhorando assim a tua conexão.

Limpar cache e fechar aplicações: menos é mais

O teu browser guarda dados para acelerar o carregamento de páginas que visitas frequentemente. No entanto, demasiados dados em cache podem abrandar a tua navegação.

Como fazer: Vai às definições da aplicação do teu browser e procura a opção para limpar cache.

Além disso, ter muitas aplicações e separadores abertos pode consumir recursos e abrandar a tua conexão.

Como fazer: Fecha aplicações e separadores que não estás a usar.

Repor definições de rede: um recomeço necessário

Se nada mais funcionar, podes tentar repor as definições de rede do teu smartphone. Este passo apaga todas as configurações de Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth, mas pode.

Como fazer: Vai a Definições > Pesquisa “Repor” > Escolhe “Repor definições de rede”.

Modo de poupança de dados: amigo ou inimigo?

O modo de poupança de dados pode ser útil, mas às vezes prejudica mais do que ajuda. Se estiveres a experienciar velocidades de internet lentas, tenta desativá-lo.

Como fazer: Desliza para baixo para abrir a barra de estado > toca no ícone da engrenagem para abrir as Definições > pesquisa “Dados” > seleciona “Economizador de dados” e desativa.

Ao seguir estas dicas, é provável que vejas uma melhoria significativa na velocidade da tua internet móvel. E o melhor de tudo? Não precisas de ser um guru da tecnologia para implementá-las.

Por Vitor Urbano