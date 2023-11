A nova legislação ESG da UE sobre cadeias de valor terá um impacto enorme nas empresas dentro e fora da EU

Os mercados ainda não digeriram as possíveis consequências do que parece ser o plano ESG (Economic, Social and Governance) de maior alcance da União Europeia até o momento, de acordo com analistas do Barclays Plc.

À medida que a UE avança com a Diretiva de Devida Diligência em Sustentabilidade Corporativa, as empresas sediadas dentro e fora da UE fariam bem em prestar atenção à sua aprovação, de acordo com um relatório de analistas do Barclays liderados por Maggie O’Neal.

“Como um dos mais abrangentes” textos legislativos ambientais, sociais e de governação da UE, o CSDDD “continua a ser subestimado”, em nossa opinião, tanto para as empresas da UE como para as empresas internacionais com uma presença significativa no bloco”, afirmaram os analistas.

A directiva, que a UE planeia utilizar como ferramenta para forçar as empresas a prestar mais atenção às suas cadeias de valor, tem o potencial de expor as empresas a riscos jurídicos sem precedentes. Se os elos da cadeia de valor de uma empresa estiverem ligados a violações dos direitos humanos, destruição ambiental ou atos semelhantes, Bruxelas pretende responsabilizar as empresas sediadas na UE.

Os legisladores da UE e os Estados Membros deverão reunir-se esta quarta-feira para continuar as discussões sobre a redação final da diretiva. Um ponto-chave de discórdia tem sido se o CSDDD deveria incluir a indústria financeira. Os bancos, os gestores de activos e as seguradoras têm feito fortes pressões para serem excluídos da directiva e há sinais de que esses esforços estão a dar frutos, pelo menos a curto prazo.

Para quebrar um impasse entre os Estados-Membros, a Espanha, que detém a presidência rotativa da UE, recomendou que o CSDDD excluísse os bancos por enquanto, de acordo com propostas vistas pela Bloomberg. Entretanto, os legisladores da UE votaram em junho para incluir bancos, seguradoras e gestores de activos.

“À medida que os decisores políticos finalizam as suas posições, aguardamos para ver se será aprovado e onde serão traçados os limites do seu âmbito antes das eleições parlamentares da UE em junho”, disseram O’Neal e a sua equipa na nota.