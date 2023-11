África do Sul quer priorizar a segurança energética mesmo que as metas climáticas sejam adiadas

É provável que a África do Sul dê prioridade à segurança energética em detrimento das suas aspirações de descarbonização, para evitar maiores danos à sua economia, disse James Mackay, diretor executivo do Conselho de Energia da África do Sul.

Isso envolveria prolongar a vida útil de algumas centrais a carvão da concessionária estatal de energia Eskom Holdings SOC Ltd.. O custo pode ser a redução do acesso ao financiamento climático concessional e um declínio na competitividade das exportações sul-africanas, à medida que a União Europeia aumenta os impostos sobre produtos importados que têm processos de produção ricos em carbono.

A África do Sul é a 14ª maior fonte mundial de gases com efeito de estufa que provocam o aquecimento climático. Embora o governo tenha estabelecido uma meta ambiciosa para reduzir as suas emissões até 2030, enfrenta cortes de energia recorrentes que estão a travar o crescimento económico.

A forma mais rápida de acabar com os apagões é reparar as antigas e mal conservadas centrais a carvão da Eskom. As empresas privadas estão a ser incentivadas a construir centrais de energia renovável, mas não há capacidade de transmissão suficiente para ligar à rede muitos projectos planeados.

Isso significa que é provável que seja gasto dinheiro no prolongamento da vida útil de uma série de fábricas da Eskom que utilizam combustíveis fósseis, e os planos para encerrar cerca de um quarto da sua capacidade alimentada a carvão até 2030 podem ser adiados, disse Mackay. O governo e a Eskom afirmaram que isto está a ser considerado.

A Eskom disse que ainda está a considerar a possibilidade de prolongar a vida útil das centrais e ainda não apurou o custo ou o impacto nas emissões.

A África do Sul garantiu no ano passado o compromisso de algumas das nações mais ricas do mundo de fornecer 8,8 mil milhões de dólares em financiamento climático para ajudar na transição do uso do carvão, que actualmente representa mais de 80% da energia gerada no país. A promessa de financiamento veio com o entendimento de que algumas centrais a carvão seriam encerradas.

Se as centrais forem mantidas abertas por mais tempo, será necessário um plano de desmantelamento claro para atrair o financiamento necessário para adicionar capacidade de energia renovável e reforçar a rede de transmissão, disse Mackay. Ele vê progressos sendo feitos para aliviar as interrupções, conhecidas localmente como redução de carga.

“Estamos a colmatar essa lacuna muito rapidamente e penso que veremos a redução de carga ser substancialmente reduzida ao longo do próximo ano até ao final de 2024”, disse ele. Ainda assim, o crescimento das energias renováveis é demasiado lento e precisa de duplicar para cerca de sete ou oito gigawatts por ano, acrescentou.

“Todos entendem que a transição energética é irregular, difícil, desafiadora e não é um programa linear”, disse Mackay. “Desde que sejamos robustos e transparentes sobre a razão pela qual os planos potencialmente não estão a funcionar, o que está a ser feito para colocar esses planos de volta nos trilhos e onde estão as áreas de apoio que poderiam tentar acelerar a colmatação dessas lacunas, isso é provavelmente o melhor que nós poderíamos fazer.”