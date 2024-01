Zâmbia pretende resolver impasse na renovação da dívida dentro de três meses

A Zâmbia planeia resolver um impasse entre os seus credores nos próximos três meses que paralisou os esforços para reestruturar a sua dívida, disse um alto funcionário do Ministério das Finanças.

Há uma diferença de opinião sobre como as diferentes categorias de empréstimos devem ser tratadas de forma comparativa e a questão “deverá poder ser concluída o mais tardar no primeiro trimestre de 2024”, disse o secretário do Tesouro, Felix Nkulukusa, aos jornalistas em Lusaka, a capital, na quinta-feira. “Esperamos que todos concordem.”

Em Novembro, a China rejeitou uma proposta de acordo entre a Zâmbia e os detentores de obrigações, em parte devido a um mal-entendido sobre a comparabilidade do tratamento dos credores, disseram no mês passado pessoas familiarizadas com o assunto.

A nação da África Austral tornou-se o primeiro incumpridor soberano do continente durante a pandemia, há mais de três anos, e desde então tem lutado para chegar a acordo sobre um novo plano de reembolso que seja aceitável para todos os credores.

A Zâmbia procurou reestruturar os seus passivos utilizando o chamado Quadro Comum, que o Grupo dos 20 elaborou no final de 2020 para ajudar os países mais pobres a rever os empréstimos com todos os credores.

A nível internacional, ainda não foi alcançado consenso sobre a forma como as diferentes categorias de credores devem ser tratadas de forma comparativa, e a Mesa Redonda da Dívida Soberana Global, liderada pelo Fundo Monetário Internacional, ainda não chegou a acordo sobre o assunto.

