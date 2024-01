Bancos reduzem as previsões do preço do petróleo para 2024

O Morgan Stanley reduziu as previsões para os preços do petróleo Brent este ano em cerca de 9%, para cerca de US$ 77 por barril, na quarta-feira – o que implica muito pouco potencial de alta em relação aos níveis atuais. Na Europa, o UBS Group AG também rebaixou a sua perspectiva, algumas semanas depois que o Goldman Sachs Group Inc. fez o mesmo.

Analistas esperam que o aumento da oferta de fora do cartel da OPEP, liderado por exploradores de xisto dos EUA, será suficiente para satisfazer o crescimento da procura global de petróleo , que deverá desacelerar acentuadamente este ano, à medida que a recuperação pós-pandemia perde força. Os futuros do Brent foram negociados perto de US$ 77.59 por barril na quinta-feira e acabaram de atingir seu primeiro declínio anual desde 2020.

Entre os cinco grandes bancos de Wall Street, apenas o Bank of America Corp. antecipa agora ganhos significativos este ano, prevendo uma média de 90 dólares por barril. O Citigroup Inc. continua sendo o mais pessimista, prevendo uma média de cerca de US$ 75 por barril. Uma média das cinco projeções anuais chega a cerca de US$ 81.