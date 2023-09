Zâmbia planeia empreendimento de compensação de carbono para cobrir 5% da sua área terrestre

A Zâmbia assinou um memorando de entendimento para plantar árvores e preservar e reabilitar florestas em mais de 4 milhões de hectares (9,88 milhões de acres) de terra com empresas chinesas, uma área equivalente a 5% da massa terrestre do país da África Austral. As florestas absorvem e armazenam carbono, neutralizando as emissões globais.

O pacto, celebrado com o Guangxi Fenglin Wood Industry Group e uma empresa que o governo da Zâmbia disse se chamar Development Company Ltd. da China, incluirá 100 mil hectares de plantações de pinheiro cortado, disseram o governo e as empresas em comunicado na segunda-feira.

Assim que o acordo for totalmente implementado, produzirá 23,25 milhões de créditos de carbono por ano e empregará 65.600 pessoas, disseram o governo e as empresas. Os países africanos, do Zimbabwe ao Quénia, estão a exercer pressão para ganhar mais dinheiro com as compensações de carbono.

Um único crédito de carbono representa uma tonelada de dióxido de carbono ou equivalente removido da atmosfera ou impedido de entrar nela. São comprados por emissores de gases com efeito de estufa para compensar as suas atividades.