Petróleo sobe à medida que a atenção se volta para as perspectivas da OPEP e dos Estados Unidos

O petróleo subiu esta manhã com a referência Brent a US$ 91.14 o barril, sendo negociado perto do nível mais alto este ano, antes de relatórios que podem oferecer mais informações sobre as perspectivas de procura e oferta.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a Administração de Informação sobre Energia dos Estados Unidos publicarão relatórios mensais de mercado esta terça-feira, com os da Agência Internacional de Energia chegando na quarta-feira.

Os fundamentos que alimentaram a recuperação do preço do petróleo desde junho permanecem fortes. A Rússia e a Arábia Saudita, principais exportadores da OPEP+, estão a manter um controlo sobre a oferta, enquanto as perspectivas para a procura no principal importador, a China, estão a melhorar e os estados Unidos parecem menos propensos a entrar numa recessão económica dolorosa.

O dólar americano também sofreu a maior queda em quase dois meses na segunda-feira, tornando as comodities cotadas em dólar mais atraentes para a maioria dos compradores, o que deverá impulsionar a demanda de petróleo.

Entretanto, o gasóleo está a subir depois de a Rússia ter limitado as exportações do combustível da economia global este mês. Isso ajudou os futuros europeus a ultrapassarem os US$ 1.000 por tonelada pela primeira vez desde janeiro.

