O Reino Unido precisa de baterias chinesas para chegar ao zero líquido, afirma o Secretário de Negócios

O Reino Unido está apoiando a BMW AG que fabrica Minis elétricos em Oxford, sem insistir que as baterias sejam adquiridas localmente, disse o secretário de Negócios, Kemi Badenoch , em comentários sobre a dependência da indústria automobilística da China.

O Reino Unido procurará diversificar a sua cadeia de abastecimento tanto quanto possível, evitando bloquear componentes de determinados países, disse Badenoch na segunda-feira, depois que a BMW anunciou um investimento de £ 600 milhões (US$ 751 milhões) para reviver a produção de Minis elétricos em 2026.

“No momento, a China está liderando esta tecnologia, então não seríamos capazes de chegar onde queremos, com emissões líquidas zero, parando ou banindo completamente os produtos chineses”, disse Badenoch, quando questionado se o Reino Unido estaria demasiado dependente da China para a sua cadeia de fornecimento de EV. “Você não pode excluir produtos fabricados na China do ecossistema de baterias.”

Embora a BMW não tenha finalizado a sua estratégia de fornecimento de baterias para a próxima geração de Mini EVs que produzirá em Oxford, o mais novo modelo movido a bateria da empresa foi co-desenvolvido com o parceiro chinês Great Wall Motor Co. sua fábrica de joint venture na província de Jiangsu, com a chinesa Svolt Energy Technology Co. fornecendo as baterias.

Badenoch não quis comentar o nível dos subsídios do Reino Unido para o investimento da BMW em Oxford. Em julho, o Tata Group, controlador da Jaguar Land Rover, avançou com um plano para uma fábrica de células de bateria de £ 4 bilhões em Somerset, apoiada por um pacote de apoio de £ 500 milhões.