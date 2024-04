Visita da Secretária do Tesouro dos EUA à China não resultou em acordos concretos para reduzir as tensões bilaterais

Previsivelmente, a recém-concluída visita da Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, à China não resultou em acordos específicos para reduzir as tensões bilaterais sobre comércio e tecnologia. A viagem ocorreu logo após um telefonema entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, que se destacou principalmente pela falta de progresso na resolução de disputas que ameaçavam descarrilar a relação EUA-China. Não há razão para pensar que a próxima visita do Secretário de Estado Tony Blinken à China renderá muito mais.

Esse torpor nas relações entre as duas grandes potências é perigosa. Se as comunicações de alto nível que foram restauradas no ano passado não conseguirem produzir sequer alguns resultados concretos, os falcões em ambas as capitais terão fortes argumentos para abandonar o que parecem ser conversações por falar.

No entanto, por mais difícil que seja para as autoridades dos EUA e da China chegarem a qualquer acordo quando há tão pouca confiança entre os seus países, não têm outra escolha senão continuar a tentar. O diálogo contínuo tem um custo relativamente baixo, mas tem maior potencial do que qualquer outra política para produzir retornos benéficos.

Em muitos aspetos, o estado atual da rivalidade EUA-China tem ecos da Guerra Fria nas vésperas da distensão EUA-URSS que começou no final da década de 1960. Naquela época, os níveis de desconfiança eram igualmente elevados. Washington e Moscovo estavam envolvidos numa corrida às armas nucleares que consumia enormes recursos e aprofundava a insegurança global.

Os líderes dos EUA, como o Presidente Richard Nixon e o Conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger, consideraram – com razão – que uma redução substancial das tensões serviria melhor os interesses dos EUA do que a atitude temerária contínua.

O diálogo renovado também não produziu resultados imediatos naquela época. No entanto, a relativa tranquilidade introduzida pelo processo de envolvimento diplomático preparou posteriormente o caminho para acordos inovadores.

Os EUA e a URSS iniciaram as suas conversações sobre limitação de armas estratégicas (SALT) em novembro de 1969. Dois anos e meio depois, em maio de 1972, assinaram dois tratados históricos. Um proibiu mísseis antibalísticos , um feito histórico que impediu a implantação de mais armas nucleares para sobrecarregar as defesas. O outro foi um acordo (SALT I) para limitar o número de mísseis nucleares e proibir novos silos para mísseis balísticos intercontinentais.

Os riscos para as duas superpotências mundiais são hoje tão elevados como eram para os EUA e os soviéticos há meio século atrás. A China está a reforçar as suas forças nucleares para colmatar o fosso com os EUA. Os dois rivais estão a preparar-se para uma potencial guerra por Taiwan que poderá ser catastroficamente destrutiva.

Na frente económica, os líderes de ambos os países decidiram que a dissociação servirá melhor os seus interesses de segurança, apesar dos enormes custos económicos e das dificuldades práticas associadas ao desembaraço das suas complexas cadeias de abastecimento.

Se os EUA e a China abandonassem agora os intercâmbios de alto nível, as consequências poderiam ser rápidas e dispendiosas: confrontos militares mais perigosos, especialmente no Mar da China Meridional , e um processo de dissociação mais caótico que prejudicaria desnecessariamente ambos os países.

Isso deveria ser um incentivo suficiente para que ambos os lados fizessem progressos pequenos, mas mensuráveis. Por exemplo, a China poderia atender ao aviso de Yellen de que uma enxurrada de exportações chinesas baratas de tecnologias verdes, desde veículos eléctricos a baterias e painéis solares, provocará uma reação massiva no Ocidente. Seria sensato que Pequim controlasse o excesso de capacidade nesses sectores e limitasse voluntariamente as exportações. Fazer isso também responderia às críticas de longa data de que a China procura o diálogo principalmente para acalmar os adversários e levá-los à complacência.

Dada a política do ano eleitoral nos EUA – e as ameaças do desafiante republicano Donald Trump de lançar uma nova guerra comercial com a China – Biden tem menos espaço de manobra. No entanto, a Casa Branca poderia adiar novas restrições à tecnologia e ao investimento na China e concentrar-se em fazer com que os controlos existentes funcionem melhor. Para ambos os lados, os potenciais benefícios do compromisso deverão superar os custos.

Os que duvidam devem recordar que a distensão entre os EUA e a União Soviética não transformou os dois adversários em amigos. Nunca foi pretendido que isso acontecesse. O que conseguiu foi evitar uma calamidade. Se mais disputas entre os EUA e a China conseguirem fazer o mesmo, ambas as nações deverão considerar-se sortudas.

Artigo de Opinião

Por: Minxin Pei

Bloomberg