O CEO do JPMorgan diz que pressionar para eliminar todo o petróleo e gás é extremamente ingênuo

O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, uma das maiores instituições financeiras no mundo, disse que os atrasos dos projetos de gás natural liquefeito nos EUA foram feitos por razões políticas para pacificar aqueles que acreditam que os projetos de petróleo e gás deveriam simplesmente ser interrompidos – uma posição que ele chama de “errada” e “extremamente ingénua”.

O presidente do JPMorgan Chase & Co. fez os comentários na segunda-feira na sua carta anual aos acionistas , na qual elogiou a substituição do carvão pelo gás natural como uma das melhores maneiras de reduzir as emissões de dióxido de carbono nas próximas décadas. Dimon também chamou as exportações de GNL de um “grande benefício económico” para os EUA, bem como de um “objectivo realpolitik”.

“As nossas nações aliadas que necessitam de recursos energéticos seguros e acessíveis, incluindo nações como o Japão, a Coreia e a maioria dos nossos aliados europeus, gostariam de poder depender dos Estados Unidos para obter energia”, disse o presidente e CEO no seu comunicado.

O apoio firme de Dimon às exportações de GNL dos EUA surge na sequência do congelamento de licenças imposto pelo presidente Joe Biden em Janeiro, o que impede quaisquer novas aprovações para projetos pendentes até que o Departamento de Energia possa estudar mais detalhadamente os impactos económicos e ambientais do aumento das exportações de GNL.

A força da produção doméstica de energia dos EUA é uma “vantagem de poder” para a nação, criando energia mais barata e mais fiável para vantagens económicas e geopolíticas, disse Dimon.

Quando questionada na segunda-feira sobre os comentários de Dimon, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os EUA estão produzindo quantidades recordes de petróleo e gás enquanto o país investe na transição para fontes de energia mais limpas.