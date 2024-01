UE e China manifestam os seus desacordos comerciais durante o Fórum Económico Mundial em Davos

A presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o primeiro-ministro chinês Li Qiang levantaram as suas respetivas investigações sobre veículos elétricos e bebidas alcoólicas durante uma reunião em Davos na terça-feira, sublinhando a preocupação de que as novas investigações correm o risco de desencadear um conflito comercial mais amplo.

Embora tenham abordado o assunto, não houve mais discussão sobre nenhuma das investigações, segundo uma pessoa familiarizada com a reunião.

A China anunciou uma investigação antidumping sobre as importações de conhaque e algumas outras bebidas destiladas à base de vinho este mês, uma medida vista como retaliação por a investigação da UE sobre os subsídios chineses aos veículos elétricos. Os laços diplomáticos estão tensos, com a UE a criticar Pequim pelo seu fracasso em condenar a guerra da Rússia na Ucrânia e pela sua relutância em reprimir as tentativas de Moscovo de contornar a situação. sanções ocidentais. O bloco também chamou a relação comercial de “desequilibrada”.

Após interrupções no fornecimento desencadeadas pela pandemia e pela invasão russa, von der Leyen anunciou no ano passado um esforço para “reduzir o risco” da China, reduzindo as dependências em indústrias como a farmacêutica, a electrónica e a defesa. Pequim disse que isso equivaleria a uma dissociação europeia, uma vez que tal medida desencorajaria os investimentos chineses em infra-estruturas domésticas críticas.

Um porta-voz da comissão se recusou a comentar se as investigações foram discutidas, apontando para uma declaração feita por von der Leyen após a reunião. Uma mensagem deixada à delegação da China em Davos não foi imediatamente devolvida. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse num comunicado que Li apelou à UE para ser “cuidadosa” na imposição de restrições comerciais e medidas de reparação comercial.

A investigação da China sobre bebidas alcoólicas e conhaques da UE é a primeira grande ação pública que o país tomou dirigida à Europa depois que a investigação sobre veículos elétricos foi anunciada, e é semelhante ao anunciado para o vinho australiano em 2020, quando as relações com o país se deterioraram. A China acabou por impor tarifas que acabaram com esse comércio lucrativo e só agora procura retirá-las.

As empresas que não cooperarem com a investigação da China provavelmente enfrentarão tarifas mais elevadas, informou a Bloomberg anteriormente. O proprietário da Hennessy Cognac, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, está a cooperar com as autoridades chinesas e a UE também está a preparar a sua própria apresentação.

As recentes ações comerciais da UE em relação à China estenderam-se para além dos veículos elétricos. No mês passado, o bloco também abriu investigações antidumping sobre as exportações chinesas de biodiesel e melamina. Em Novembro, Bruxelas também impôs direitos anti-dumping provisórios sobre as importações de alguns produtos plásticos provenientes da China.

Não está claro quando a China poderá impor quaisquer tarifas sobre o conhaque, mas as tarifas provisórias poderão ocorrer já em março. As tarifas provisórias sobre veículos elétricos poderão chegar já em junho.

O défice comercial da UE com a China cresceu para mais de 400 mil milhões de dólares no ano passado. Marcas de luxo europeias ou empresas de cosméticos poderiam ficar vulneráveis se houvesse retaliação, e a China já é um mercado enorme e crescente para marcas de luxo europeias, como L ‘Oreal SA e LVMH. O ministro das Finanças francês pressionou por mais exportações quando visitou Pequim em meados de 2023.

A grande maioria das bebidas espirituosas abrangidas pela investigação chinesa vem de França, que foi vista como liderando o impulso para a investigação da UE.

A UE e a China também poderão discutir a disputa noutras reuniões, incluindo na reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio no próximo mês, segundo pessoas familiarizadas com os planos.