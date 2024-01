A Chefe do FMI mostra-se surpreendentemente optimista em relação às perspectivas económicas em 2024

A economia global deverá receber um impulso em 2024, devido a um desempenho ligeiramente mais forte do que o previsto no ano passado, de acordo com a chefe do Fundo Monetário Internacional.

Embora a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, tenha se recusado a dizer como o FMI vai rever as suas previsões no final de janeiro, ela destacou que os EUA estavam “preparados para uma aterragem suave” à medida que as taxas de juro começavam a descer.

“A economia mundial provou ser notavelmente resiliente”, disse Georgieva num evento na Bloomberg House, em Davos, na terça-feira. “2023 acabou melhor do que esperávamos por uma pequena margem. Há algum vento vindo de 2023 para 2024.”

As realidades económicas mudaram desde a previsão de Outubro do FMI de um crescimento de 2,9% para este ano. Embora a inflação possa diminuir sem lançar as principais economias numa recessão, uma prolongada guerra entre Israel e o Hamas e os ataques Houthi no Mar Vermelho ameaçam novas pressões sobre os preços e problemas na cadeia de abastecimento.

Georgieva falou horas depois de Donald Trump ter conquistado a vitória em Iowa enquanto buscava a candidatura republicana. Questionada se concorda com a sua antecessora no FMI, Christine Lagarde, que outra presidência de Trump poderia ser uma ameaça, Georgieva disse que cabe aos americanos escolher o seu líder – e o FMI se concentrará nas políticas que o vencedor implementará.

Voltando-se para a China, ela instou a administração de Xi Jinping a continuar com as reformas, abordando questões de dívida do governo local e ordenando o seu sector imobiliário para garantir que a economia não caia numa armadilha de baixo crescimento.

“A China reconhece que, a menos que avancem com reformas estruturais difíceis, verão o crescimento cair abaixo dos 4%”, disse Georgieva, acrescentando que vê uma “determinação muito forte em permanecer empenhada a nível internacional”.

A segunda maior economia do mundo cresceu cerca de 5,2% em 2023, superando a meta oficial de crescimento do governo para o ano sem depender de “grandes estímulo”, disse o primeiro-ministro chinês Li Qiang em Davos na terça-feira.

Para 2024, espera-se que Pequim estabeleça novamente uma meta de crescimento em torno de 5%.