Shell abandonará a exploração de petróleo onshore da Nigéria após escândalos ambientais

Shell está prestes a terminar as suas operações no petróleo e gás onshore na Nigéria depois de concordar em vender a sua subsidiária a um consórcio de cinco empresas, na sua maioria locais, por 2,4 mil milhões de dólares.

A gigante energética britânica foi pioneira no negócio de petróleo e gás da Nigéria a partir da década de 1930. O país tem lutado durante anos com centenas de derramamentos de petróleo em terra como resultado de roubo, sabotagem e problemas operacionais que levaram a reparos dispendiosos e ações judiciais de grande repercussão.

Desde 2021, a Shell tem procurado vender o seu negócio onshore de petróleo e gás na Nigéria, mas permanecerá activa nos sectores offshore mais lucrativos e menos problemáticos na Nigéria.

A saída da Shell faz parte de uma retirada mais ampla das empresas de energia ocidentais da Nigéria, à medida que se concentram em operações mais novas e mais lucrativas. Exxon Mobil (XOM.N), Eni da Itália e Equinor da Noruega fecharam acordos para vender ativos no país nos últimos anos.

A venda requer a aprovação do governo nigeriano.

Os novos compradores assumirão a responsabilidade de lidar com vazamentos, roubos e sabotagens, disse a Shell, que enfrentou nos últimos anos vários processos judiciais por compensação pelos danos causados pelos derramamentos no delta do Níger, na Nigéria.

Nnimmo Bassey, Diretor Executivo do grupo de defesa nigeriano Fundação Saúde da Mãe Terra, disse: “A Shell deve assumir a sua responsabilidade. Isto significa pagamento integral pela remediação e restauração das áreas poluídas, bem como reparações às comunidades anfitriãs. Eles não podem fugir do dano virtualmente irreparável que causaram”, afirmou.

Além das suas operações e participações em vários campos offshore, a Shell ainda possui uma fábrica de gás natural liquefeito e outros ativos na Nigéria.