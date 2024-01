Arábia Saudita ainda não aderiu aos BRICs, diz ministro do comércio no Fórum Económico de Davos

A Arábia Saudita ainda não aderiu oficialmente ao bloco de países em desenvolvimento BRICs, disse o ministro do comércio do reino num painel no Fórum Económico Mundial em Davos na terça-feira.

“A Arábia Saudita foi convidada a participar dos BRICs, ainda não aderimos oficialmente aos BRICs”, disse ele. Majid Al-Kasabi disse num primeiro comentário de autoridades sauditas após a data proposta de adesão, 1º de janeiro, ter sido aprovada.

O comentário também esclareceu a posição do reino depois que a TV estatal saudita informou no início deste mês que o reino havia aderido ao bloco, apenas para remover as reportagens de suas contas nas redes sociais mais tarde.

O governo saudita não respondeu imediatamente a um pedido de mais detalhes.

O grupo de nações, que inclui Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, convidou a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Irã, a Argentina e a Etiópia a aderir em agosto, embora a Argentina tenha sinalizado que não aceitaria o convite em novembro.

A consideração da oferta pela Arábia Saudita surge num contexto de crescentes tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China, e os laços cada vez mais calorosos do reino com Pequim causaram preocupação em Washington.

Apesar da continuação de fortes laços com os EUA, a Arábia Saudita tem seguido cada vez mais o seu próprio caminho, preocupada com o facto de Washington estar menos empenhado na segurança do Golfo do que no passado.