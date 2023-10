EUA: Supremo quer afastar juíza que trocou 500 SMS em julgamento

Uma juíza do Oklahoma, nos EUA, apanhada a trocar mensagens durante o julgamento do homicídio de uma criança, está a ser criticada e pretende-se que seja afastada do caso.

Traci Soderstrom terá trocado cerca de 500 mensagens em que ridicularizava o procurador do caso e em que chamava a mãe da criança de “mentirosa”.

O presidente do Supremo Tribunal do Oklahoma recomendou a destituição da juíza distrital do condado de Lincoln, Traci Soderstrom, num processo judicial apresentado na terça-feira, na sequência de uma investigação do Conselho de Queixas Judiciais do estado.

Soderstrom – que só tomou posse como juíza em Janeiro – foi apanhada em junho, em imagens de vigilância, a brincar constantemente com o telemóvel durante o julgamento de Khristian Martzall, homem acusado de espancar até à morte Braxton Danker.

No final, Khristian Martzall foi condenado por homicídio involuntário em segundo grau pela morte de Danker, em 2018. Já a mãe do menino declarou-se culpada de permitir o abuso de crianças e foi condenada a 25 anos atrás das grades.