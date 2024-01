Sonangol abre concurso para importação de derivados de petróleo

Os concorrentes têm de um de Abril de 2024 a 31 de Março de 2025 para apresentar as suas propostas ao concurso.

Segundo a nota de imprensa, a que a ANGOP teve acesso hoje, foram convidadas 14 empresas, dentre as quais serão seleccionadas as que vão celebrar os contratos de fornecimento de gasolina e de gasóleo, na modalidade de entrega no local.

O documento realça que os vencedores actuarão em substituição das actuais empresas fornecedoras, cujos contratos terminam a 31 de Março de 2024.

Criada em 1976, a Sonangol é uma empresa pública que foi constituída com objectivo de estabelecer uma estratégia que permitisse a continuação das actividades de exploração de produção de petróleo, após a proclamação da independência, em 1975. EH/AC