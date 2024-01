Secretário de Estado americano visita Angola no final de Janeiro

O Secretário de Estado Americano, Antony Blinken, vai, entre 21 e 26 deste mês, realizar um périplo africano com visitas em Angola, Cabo Verde, Costa do Marfim e Nigéria.

O Departamento de Estado diz em comunicado que Blinken vai destacar, ao longo do périplo, como os Estados Unidos aceleraram a parceria com o continente desde a Cimeira de Líderes EUA-África, em áreas como clima, alimentação, segurança sanitária, entre outras.

No comunicado assinado pelo porta-voz, Matthew Miller, lê-se que Blinken também “enfatizará a nossa parceria económica centrada no futuro e a forma como os Estados Unidos estão a investir em infra-estruturas em África para impulsionar o comércio bilateral, criar empregos a nível nacional e no continente e ajudar África a competir no mercado global”.

O comunicado diz que os Secretário Blinken Secretário promoverá parcerias de segurança baseadas em valores partilhados, como o respeito pelos direitos humanos, a promoção da democracia e a expansão do Estado de direito.

Por outro lado, Blinken “reafirmará o compromisso dos EUA com os nossos parceiros costeiros da África Ocidental através da Estratégia para Prevenir Conflitos e Promover a Estabilidade, a parceria dos EUA com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para enfrentar os desafios regionais, e os esforços dos EUA para apoiar a liderança africana na desescalada tensões e na adopção de soluções diplomáticas para o conflito no leste da República Democrática do Congo”.

Na nota, o Departamento de Estado realça que “os Estados Unidos reafirmam o seu compromisso sustentado com o envolvimento de alto nível dos EUA com África”.