Paquistão efectua ataques contra posições terroristas” no Irão

A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês, sublinhando que a força aérea do país realizou ataques de retaliação contra o Irão, numa ofensiva desencadeada depois de um ataque de Teerão, na terça-feira, em solo paquistanês, que matou duas crianças na província de Baluchistão, no sudoeste do país.

“Esta manhã, o Paquistão realizou uma série de ataques de precisão, altamente coordenados e especificamente direcionados contra esconderijos terroristas na província de Sistão-Baluchistão”, no sudeste do Irão, anunciou em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês, acrescentando que “vários terroristas foram mortos”.

Por seu lado, a agência oficial iraniana indicou que “várias explosões foram ouvidas em diversas áreas ao redor da cidade de Saravan”, citando um oficial do Sistão-Baluchistão, onde o exército enfrenta há décadas uma insurgência latente. De acordo com a televisão iraniana, o ataque terá feiro nove mortos.

Na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano tinha afirmado que Teerão efectuou ataques aéreos com mísseis e ‘drones’ no Paquistão dirigidos unicamente a “um grupo terrorista” e não a civis paquistaneses.

Estes ataques iranianos ocorrem num momento em que o Médio Oriente vive uma escalada de tensão com a guerra entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza e com os ataques dos rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão, contra navios comerciais no Mar Vermelho.

O Irão e o Paquistão acusam-se frequentemente de permitirem que grupos rebeldes operem a partir do território um do outro para lançar ataques, mas é raro que as forças oficiais de qualquer um dos países estejam envolvidas.

Os Estados Unidos já vieram condenar firmemente os ataques iranianos no Iraque, na Síria e no Paquistão. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, denunciou o facto de Teerão ter “violado as fronteiras soberanas dos vizinhos nos últimos dias”.