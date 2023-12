Senado dos Estados Unidos bloqueiam nova ajuda à Ucrânia

Os republicanos do Senado dos Estados Unidos impediram que a ajuda a Israel e à Ucrânia avançasse, em protesto contra uma disputa sobre a política de segurança nas fronteiras, num confronto que ameaça fazer descarrilar a aprovação da ajuda externa.

O resultado da votação processual foi de 49 contra 51, ficando aquém do limiar de 60 votos necessários para avançar. No final da votação, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, mudou o seu voto para “não” – uma medida processual que lhe permitirá voltar a apresentar a medida no futuro.

Os republicanos têm insistido que a ajuda externa deve ser acompanhada de grandes mudanças na política de segurança das fronteiras. Houve conversações para tentar chegar a um consenso, mas não se chegou a um acordo bipartidário sobre esta questão polémica.