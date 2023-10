Presidente João Lourenço recebe líder da empresa Tosyali Holding

O Presidente da República, João Lourenço, recebeu, esta segunda-feira, em audiência, o líder da empresa Tosyali Holding, Fuat Tosyali, com quem abordou aspectos relacionados ao projecto mineiro de Cassinga (província da Huíla).

À imprensa, o empresário turco disse ter sido igualmente abordada a questão da fábrica siderúrgica do Namibe, no sentido de procurar aprofundar as discussões sobre essas matérias.

Informou ter explicado ao Presidente da República os trabalhos em curso no terreno, tendo João Lourenço se mostrado bastante comprometido e oferecido o seu total apoio em relação a implementação dos projectos.

O empresário recebeu ainda instruções do Presidente angolano para que sejam céleres, o que anuência do grupo.

O Complexo mineiro de Cassinga é um conjunto de minas de ferro e ouro em operação desde 1967. Está localizado na província de Huíla em Angola. Suas minas são exploradas pela empresa turca Tosyali e, até 2020, estava a ser operada pela estatal angolana Ferrangol.

Ainda hoje, o PR recebeu o CEO do Grupo Gemcorp, Atanas Bostandjiev. PA/SC/ADR