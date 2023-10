Presidente da República rende homenagem a Hermínio Escórcio

O Presidente da República, João Lourenço, rendeu, este sábado, homenagem ao nacionalista e diplomata Hermínio Escórcio, falecido a 29 de Setembro, por doença, na cidade de Johannesburg (África do Sul), aos 87 anos.

A homenagem ocorreu na residência do malogrado, no bairro Alvalade, em Luanda.

O Chefe de Estado, acompanhado da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, deixou palavras de conforto à família enlutada e assinou o livro de condolências, considerando o malogrado uma personalidade de grande estatura política, diplomata de grande visão e exímio dirigente desportivo.

Conforme o Presidente da República, Hermínio Escórcio sempre soube assumir posições firmes de liderança nos complexos processos nacionais em que esteve envolvido directamente.

“Tenho o doloroso dever de apresentar em nome do Executivo angolano e no no meu próprio as nossas mais sentidas condolências pela morte do excelentíssimo embaixador Hermínio Escórcio, ocorrida na madrugada de 29 de Setembro de 2023. A nação acaba de perder um dos seus grandes filhos que colocou sempre o interesse do seus país acima de todos os outros”, escreveu o Presidente João Lourenço.

Várias personalidades ligadas ao Executivo, familiares, amigos, forças de ordem e segurança, desportistas, militantes do MPLA, entre outros, acorreram também à residência do malogrado, onde aconteceu, também uma cerimónia religiosa.

Hermínio Escórcio foi diplomata de carreira, quadro sénior do Ministério das Relações Exteriores, onde desempenhou as funções de director do Protocolo e Património do Estado.

Representou o país nas missões diplomáticas de Angola na Alemanha, Egipto, Argélia e na Argentina.

Figura proeminente do nacionalismo angolano, Hermínio Escórcio foi igualmente director da Sociedade Nacional de Combustivel (Sonangol).

O malogrado será sepultado este domingo no Cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda. Antes, será realizado o velório na sede do clube Atlético Petróleos de Luanda, de acordo com o programa das Exéquias a que a ANGOP teve acesso. DC/VIC